Γιώργος Σεϊταρίδης για Όλγα Θανασσιά: Τρία χρόνια την παρακαλούσα να με παντρευτεί, στο βουνό την παρακάλαγα

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης παραχώρησε συνέντευξη στον Φάνη Λαμπρόπουλο, στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», που μεταδόθηκε το βράδυ της Παρασκευής (30-01-2026) και μίλησε για την σύντροφό του, Όλγα Θανασσιά, την οποία – όπως αποκάλυψε – παρακαλούσε να τον παντρευτεί επί τρία ολόκληρα χρόνια.

Γιώργος Σεϊταρ΄θδης και Όλγα Θανασσιά, έζησαν για χρόνια στο Πήλιο και πλέον έχουν επιστρέψει στην Αθήνα. Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί τη φετινή σεζόν στην παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν» μετά από 12 χρόνια αποχής. Όπως είπε, δεν έχει μετανιώσει για τις αποφάσεις του. Έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή και στην καριέρα του και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

«Με τη γυναίκα μου είμαστε παντρεμένοι από το 2017, αλλά είμαστε παρέα 12 χρόνια. Γνωριστήκαμε, ταιριάξαμε. Εγώ ήθελα να γίνει πιο γρήγορα ο γάμος. Τρία χρόνια με έψηνε και μετά μου είπε το “οκ”. Τρία χρόνια την παρακαλούσα να με παντρευτεί. Στο βουνό την παρακάλαγα. Απ’ ότι λέει με ερωτεύτηκε, με αγάπησε γι’ αυτό και με ακολούθησε στο Πήλιο. Φτάσαμε τα 12 χρόνια και ακόμα με αντέχει.

Όταν γνωριστήκαμε είχε αρχίσει και εκείνη την πορεία της στην υποκριτική, είχε κάνει κάποιες παραστάσεις και μια ταινία. Μετά γνώρισε εμένα, τα παράτησε όλα και ήρθε πάνω. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν ο λόγος που κράταγε ζωντανό το θέατρο μέσα μου… Κάποια στιγμή της είπα, “δε πάμε κάτω;” και μου λέει, “πάμε”. Όταν της το είπα, είχε στρώσει κάποια πράγματα που έκανε εκεί και την ξαναξεβόλεψα» είπε ο Γιώργος Σεϊταρίδης.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Φάνης Λαμπρόπουλος ρώτησε τον Γιώργο Σεϊταρίδη αν οι άνθρωποι είναι περισσότερο κουτσομπόληδες στην επαρχία ή στην Αθήνα, με τον ηθοποιό να απαντά: «Το ίδιο πράγμα είναι, με άλλο τρόπο. Εδώ είναι και επάγγελμα το κουτσομπολιό. Ε, δεν είναι; Αφού είναι. Είναι επάγγελμα.

Στο χωριό, εντάξει, υπάρχει αυτό που λέμε κουτσομπολιό. Εμείς το αντιμετωπίσαμε για ένα δυο χρόνια, στην αρχή. Πας σε μια κοινωνία κλειστή, “τι θέλει αυτός εδώ;” θα σκεφτούν και είναι λογικό. Στην αρχή με αντιμετώπισαν ως Γιώργο Σεϊταρίδη, μόλις όμως είδαν ότι κατσικώθηκα εκεί και δεν έφευγα, γιατί τα πρώτα χρόνια με κοιτούσαν και αναρωτιόνταν τι ήθελα εκεί, άνοιξαν οι αγκαλιές».

Προ ημερών ο Γιώργος Σεϊταρίδης παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και μίλησε για την απόφασή του να ζήσει μακριά από την Αθήνα. «Ούτε χαρτιά έπαιζα, ούτε με κυνηγούσαν, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά» είπε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός.