Γιώργος Σεϊταρίδης: Ούτε χαρτιά έπαιζα, ούτε με κυνηγούσαν, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά

Ο Γιώργος Σεϊταρίδης μετά από χρόνια απομόνωσης στο Πήλιο επέστρεψε στην Αθήνα μαζί με τη γυναίκα της ζωής του και κάνει τα επόμενα επαγγελματικά βήματα στον χώρο της υποκριτικής τέχνης.

Ο γνωστός ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τον Γιώργο Πράσινο μαζί με τη σύζυγό του, Όλγα Θανασιά, με την οποία παίζουν μαζί στην παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μάλλον εύκολο μου ήταν να πάρω την απόφαση να φύγω. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό το peak της καριέρας μου, αυτό θα φανεί πριν φύγω από τη ζωή. Ένιωσα ότι θέλω να κάνω κάτι άλλο. Ήμουν 39 και κάτι στην καρδιά μου μού έλεγε να κάνω μια άλλη διαδρομή», παραδέχτηκε ο Γιώργος Σεϊταρίδης.

Μάλιστα, ότι ο δημοσιογράφος του είπε: «Πρόσφατα διέψευσες σε συνέντευξή σου ότι αποφάσισες να φύγεις από την Αθήνα για να απεξαρτηθείς από τις ουσίες, όπως είχε ακουστεί», ο γνωστός ηθοποιός ξεκαθάρισε: «Ακριβώς. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Υπάρχει αναζήτηση της χαράς και της ευτυχίας για μένα. Ούτε χαρτιά έπαιζα, ούτε με κυνηγούσαν, ούτε είχα κάποιο ψυχολογικό θέμα για να πάρω τα βουνά».

«Αναζήτησα κάτι καλύτερο, είδα ομορφιές που δεν θα τις είχα δει αν δεν το είχα τολμήσει. Να απολαύσω ένα ξημέρωμα ή να κάνω snowboard σε χιονισμένες πλαγιές με θέα τη θάλασσα του Αιγαίου. Μαγικές στιγμές. Και τι να ζητήσω παραπάνω από τη στιγμή που έχω την Όλγα;», δήλωσε ακόμα.

«Αυτό που έχω μάθει είναι να μην κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια. Τώρα θέλουμε αυτό», πρόσθεσε.