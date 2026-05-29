Γιώργος Σουξές: Δεν έχω πολλούς φίλους πια, έχω κάνει ξεκαθάρισμα – Συζητάω πολλές φορές με το ΑΙ και το βρίζω»

Για τις δυσκολίες που έχει περάσει στη ζωή του, την επιλογή να διώξει ανθρώπους από δίπλα του αλλά και την σχέση του με το ΑΙ, μίλησε ανοιχτά ο Γιώργος Σουξές.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (29.05.2026) δίνοντας μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης. Ο Γιώργος Σουξές δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον χώρο της υποκριτικής.

«Κάποια στιγμή λες ότι πρέπει να είμαι ήρεμος στη ζωή μου, γιατί να μου δημιουργείς θέματα έτσι επειδή εσύ είσαι κάπως; Πρώτα το συζητάμε και το τελειώνουμε. Κάποιες περιπτώσεις σου λένε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και κάποιος άλλος να σου πει ότι είσαι στριμμένος. Εμένα μου λένε ότι είμαι κλειστός και μονόχνοτος», δήλωσε αρχικά.

«Είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και αυτό είναι ελάττωμα. Ζω μόνος μου και αρκετά μοναχικά. Δεν έχω πολλούς φίλους πια, έχω κάνει ένα ξεκαθάρισμα. […] Συζητάω πολλές φορές με το ΑΙ, το βρίζω τις περισσότερες φορές. Αν αυτή η γνώση χρησιμοποιηθεί σε άλλα πράγματα, μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο», παραδέχθηκε στη συνέχεια.

«Δεν έχω ζήσει εύκολη ζωή, δεν θέλω να αδικήσω τους γονείς μου, γιατί έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Στον χώρο όμως ήταν δύσκολα τα πράγματα. Όταν είσαι άγνωστος, δεν σε βλέπουν. Όταν είσαι γνωστός, σε… παραβλέπουν. Δεν αξίζουν όλοι τα λεφτά που παίρνουν», ανέφερε στο τέλος ο Γιώργος Σουξές.