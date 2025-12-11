Γιώργος Θεοφάνους: Εξώδικο από εταιρεία παραγωγής για τη ματαίωση της συναυλίας του στο Ναύπλιο

Η συναυλία που είχε συμφωνήσει να κάνει ο Γιώργος Θεοφάνους στην εορταστική εκδήλωση φωταγώγησης του δέντρου στο Ναύπλιο ματαιώθηκε και η εταιρεία παραγωγής έστειλε εξώδικο στον μουσικοσυνθέτη. Ο ίδιος κάνει λόγο για αστοχίες και για ένα «αλαλούμ συνεννόησης» ανάμεσα σε εκείνον και τον Δήμο.

Η εταιρεία παραγωγής, η οποία –όπως αναφέρει– είχε έρθει σε συνεννόηση με συνεργάτη του μουσικοσυνθέτη, απέστειλε εξώδικο προς την εταιρεία που διευθύνει ο Γιώργος Θεοφάνους, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για τη ματαίωση της συναυλίας και να διευκρινιστεί το πλαίσιο συνεργασίας που είχε συμφωνηθεί.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά τη μακροσκελή ανάρτηση του ίδιου του Γιώργου Θεοφάνους στο Instagram, όπου έδωσε την προσωπική του εκδοχή για όσα συνέβησαν.

Ο Γιώργος Θεοφάνους υποστήριξε πως υπήρξαν αστοχίες που οδήγησαν στη μη πραγματοποίηση της εμφάνισής του. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το ποσό που κυκλοφόρησε σε δημοσίευμα ως κόστος της εκδήλωσης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Δεν γνωρίζω γιατί ο Δήμος Ναυπλιέων ανακοίνωσε το ποσό των 26.300 και τι άλλο περιλαμβάνει, γιατί αν εννοούνται ο ήχος/φώτα κλπ αυτά, είναι πολύ μικρά και ασήμαντα ποσά μπροστά στο σύνολο αυτό που αναφέρεται κι αυτό είναι κάτι το οποίο προσωπικά με προβληματίζει και με στεναχωρεί, γιατί η εντύπωση που δίνεται στον κόσμο είναι εντελώς διαφορετική από την πραγματικότητα» είχε γράψει σε ανάρτησή του, ο μουσικοσυνθέτης.

Ο δήμος Ναυπλιέων είχε προβεί σε ανακοίνωση κατά την οποία ενημέρωνε για τη μη πραγματοποίηση της προγραμματισμένης εμφάνισης του Γιώργου Θεοφάνους στη συναυλία. «Παρά τις σχετικές συμφωνίες και τις προσπάθειές μας να διασφαλίσουμε την ομαλή διεξαγωγή της εκδήλωσης, ο καλλιτέχνης δεν προσήλθε στον χώρο» υποστήριζε ο Δήμος.

«Εύχομαι και ελπίζω να προγραμματιστεί η συναυλία μας στο Ναύπλιο το συντομότερο δυνατό. Προσωπικά απολογούμαι για όποια δυσαρέσκεια ή αναστάτωση ενδεχομένως προκλήθηκε και για όποια ευθύνη μου αναλογεί» έγραψε προ ημερών ο Γιώργος Θεοφάνους.