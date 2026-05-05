Met Gala 2026: Οι εμφανίσεις που εντυπωσίασαν – Χάιντι Κλουμ, Ριάνα και Μπιγιονσέ οι πρωταγωνίστριες

Ένα από τα κορυφαία event μόδας, το Met Gala έγινε χθες το βράδυ (4/5/2026) στη Νέα Υόρκη με όλους τους Χολιγουντιανούς σταρ, και όχι μόνο, να ανεβαίνουν τα σκαλιά του Metropolitan Museum of Art με τις πανέμορφες και ξεχωριστές δημιουργίες των σχεδιαστών με τους οποίους είχα συνεργαστεί. Εκατοντάδες celebrities με εκατοντάδες σύνολα. Ποια ήταν όμως αυτά που ξεχώρισαν;

Το Met Gala δεν επρόκειτο για ένα ακόμα red carpet, αλλά αποτελεί ένα παγκόσμιο fashion spectacle όπου η δημιουργικότητα δεν έχει όρια. Φέτος οι διάσημοι πήγαν τη μόδα σε ένα άλλο επίπεδο με τα εντυπωσιακά φορέματα και κουστούμια να ήταν πολλά. Η Χάιντι Κλουμ, η Ριάνα με τον ASAP Rocky, η Νικόλ Κίντμαν (που ήταν και μία από τις παρουσιάστριες της βραδιάς), η Μπιγιόνσε και η Κιμ Καρντάσιαν, ήταν κάποιοι από τους πρωταγωνιστές της βραδιάς. Η Αν Χάθαγουεΐ μπορεί να αποτελέσει την αγαπημένη των Ελλήνων αφού το φόρεμά της απεικόνιζε την θεά Ειρήνη.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι πιο καλοντυμένοι της βραδιάς ήταν αυτοί που έλαβαν υπόψη τόσο το theme του 2026 – «Costume Art», εξερευνώντας την κεντρική θέση του ντυμένου σώματος) όσο και τον ενδυματολογικό κώδικα «Fashion is Art»».

Πολλά από τα «νικητήρια» σύνολα φέτος ήταν σχέδια με μοτίβα που μπορούν να βρεθούν στη νέα έκθεση του Ινστιτούτου Κοστουμιών στο Met – συμπεριλαμβανομένων πολλών ενδυμάτων που δίνουν μεγάλη έμφαση στη σιλουέτα και ενισχύουν (ή κρύβουν) τη φόρμα από κάτω. Το Met, άλλωστε, δεν είναι απλώς μια βραδιά για παιχνίδι μεταμφιέσεων. Αντίθετα, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για δυνατή αφήγηση ιστοριών.

Αρχικά η Χάιντι Κλουμ δεν δίστασε να «ρισκάρει», για ακόμα μία φορά, αφού μετέτρεψε τον εαυτό της σε ένα ζωντανό άγαλμα με μια εντυπωσιακή χρήση προσθετικών και μακιγιάζ που απέδιδε με σχεδόν εμμονική λεπτομέρεια την υφή του σμιλεμένου μαρμάρου. Τεχνικά, η εκτέλεση ήταν αδιαμφισβήτητη.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα έμοιαζε να φλερτάρει περισσότερο με μια λογική μεταμφίεσης, σχεδόν σαν μια πρόωρη υπόσχεση για Halloween, παρά με μια ουσιαστική ερμηνεία του θέματος.

Στη συνέχεια η Μπιγιονσέ εντυπωσίασε φορώντας ένα ειδικά κατασκευασμένο φόρεμα-σκελετό Olivier Rousteing με γλυπτό, κρεμ και μπλε φτερωτό ουρά και διαμαντένιο στέμμα για τη «Βασίλισσα Μπέι».

Τα βλέμματα σίγουρα τράβηξε και ο Bad Bunny ο οποίος εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί με μία όχι τόσο αναμενόμενη αμφίεση. Ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε γερασμένος. Τα προσθετικά δημιουργήθηκαν από τον μακιγιέρ Μάικ Μαρίνο, ο οποίος έχει επίσης δημιουργήσει μερικές από τις πιο εμβληματικές στολές για το Halloween της Χάιντι Κλουμ.

Η διαδικασία πίσω από όλα αυτά επικεντρώθηκε στο υπερρεαλιστικό – κάθε ρυτίδα, χαλάρωση και κηλίδα από τον ήλιο σμιλεύτηκε στο χέρι από τον Μαρίνο μετά από μια συζήτηση με τον Bennito σχετικά με το πώς το πέρασμα του χρόνου μπορεί στην πραγματικότητα να επηρεάσει το πρόσωπο, τον λαιμό και τα χέρια του.

Ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση είχε και η Ριάνα, χωρίς να είναι έγκυος αυτή τη φορά. Μάλιστα η ίδια διατήρησε την άτυπη παράδοση που έχει δημιουργήσει και εμφανίστηκε τελευταία φορώντας μια φόρεμα Maison Margiela από τον Glenn Martens, διακοσμημένο με χιλιάδες κοσμήματα και χάντρες.

Ακόμα, η Αν Χάθαγουεϊ φαίνεται ότι κινήθηκε σε αρχαιοελληνικό πνεύμα φορώντας ένα φόρεμα Michael Kors με χειροποίητα σχέδια του Peter McGough. Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι στο πίσω μέρος του φορέματός της υπήρχε το σχέδιο ενός αγάλματος της θεάς Ειρήνης.

Η εμφάνιση κάθε celebrity ήταν μοναδική και έδωσαν όλοι την δική τους «ματιά» στο φετινό θέμα.