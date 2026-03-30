Γιώργος Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: Μετά το Ηρώδειο ο Μίμης Πλέσσας μονολογούσε “Κίτσα, ξέρεις να κάνεις μεγάλο φινάλε”

Για τη σπουδαία Μαρινέλλα μίλησε ο Γιώργος Χατζηνάσιος και περιέγραψε την πρώτη τους γνωριμία όταν εκείνος ήταν μόλις 16 ετών, ενώ αναφέρθηκε και στο πρώτο τραγούδι που της έδωσε και έγινε τεράστια επιτυχία και δεν ήταν άλλο από το «Κρίμα το μπόι σου».

Επίσης ο γνωστός καλλιτέχνης τόνισε στη συνέντευξη που έδωσε τη Δευτέρα (30.03.2026) ότι η Μαρινέλλα δεν πέθανε το Σάββατο (28.03.2026) αλλά τον Σεπτέμβριο του 2024 στο Ηρώδειο. Ο Γιώργος Χατζηνάσιος εννοώντας ότι από τότε που η μοναδική καλλιτέχνιδα έπαθε εγκεφαλικό, δε επαφή με το περιβάλλον παρόλο που ήταν στη ζωή.

«Το “Καμιά φορά” σκέφτηκα ότι ήταν το κύκνειο άσμα της Μαρινέλλας. Μετά από αυτό έγινε στο Ηρώδειο, το συμβάν. Άρχισε κάποιο άλλο και το διέκοψε, ήταν το δεύτερο που διέκοψε» είπε αρχικά ο Γιώργος Χατζηνάσιος.

Για τη γνωριμία τους, τόνισε: «Βέβαια θυμάμαι την πρώτη μας συνεργασία, ξεχνιέται; Ήμουνα έφηβος τότε, ήμουν 16 χρονών και χρειάστηκε πιανίστα η Μαρινέλλα με τον Καζαντζίδη, επειδή είχε αρρωστήσει. Εγώ, για να βοηθήσω τον πατέρα μου, κάπου κάπου έκανα κάποια έξτρα, ας πούμε, σαν μεροκάματο. Ψάχνανε, με βρήκανε -δε υπήρχαν τηλέφωνα τότε- με βρήκανε και αντικατέστησα τον πιανίστα της. Και ήμουν εγώ στο πιάνο και η Μαρινέλλα με τον Καζαντζίδη. Δεν είχα αγωνία, γιατί ήδη μέσα στο χώρο το μουσικό ήμουνα έμπειρος πιανίστας. Δεν είχα τρακ, για μένα ήταν πολύ εύκολα πράγματα αυτά…».

«Έμεινα μαζί τους μια βδομάδα ίσως. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά έγινε καλά ο πιανίστας που είχανε και μετά έφυγα εγώ. Αλλά θυμάμαι πόσο εγκάρδια ήταν μαζί μου. Η Μαρινέλλα σαν μικρό αδερφάκι μ’ είχε, “Γιωργάκη μου και Γιωργάκη μου”. Είχε πάρα πολλά θετικά η Μαρινέλλα. Ήταν εργατική καταρχήν. Ήταν συνεπής. Ευγενής. Ήταν εγκάρδια με τους μουσικούς που δουλεύανε για κείνη. Με τους άλλους τραγουδιστές. Έκανε φιλανθρωπίες. Είχε φοβερό χιούμορ. Πολλά πράγματα μπορεί να πει κανείς για τη Μαρινέλλα», πρόσθεσε ο Γιώργος Χατζηνάσιος.

Σχετικά με το πρώτο τραγούδι που της έγραψε, αποκάλυψε: «Μου λέει ο Σπύρος Ράλλης, ο αείμνηστος μαέστρος “ρε Γιώργο, γιατί δεν φτιάχνεις τώρα κάνα κομματάκι, γιατί δεν κάθεσαι να γράψεις κι εσύ;”. Έλεγα, “τι λες ρε εγώ… δεν έχω σκεφτεί ποτέ να γράψω, να κάνω ενορχήστρωση”. Μου λέει “θα σου δώσω στίχο εγώ”. Μου έδωσε έναν στίχο από τη Σέβη Τηλιακού. Και κάθισα εκεί και έκανα ένα κομμάτι, το οποίο να μη μοιάζει με όλα τα άλλα που παίζονται στο περίγυρο, ούτε να τα έχει ξαναπεί η Μαρινέλλα. Έκανα το “Κρίμα το μπόι σου”. Λοιπόν, είχε μια φοβερή, τζαζ εισαγωγή. Που αυτοί τότε, οι μπουζουξήδες λέγανε “τι μας έφερες να παίξουμε τώρα;”. Δύσκολα πράγματα. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Με τη Μαρινέλλα συναντηθήκαμε μετά από 20 χρόνια. Μέχρι τότε δεν είχαμε καμία επικοινωνία μεταξύ μας και ξαφνικά γίναμε ταίρι».

«Να φανταστείτε ότι, ποτέ δεν εμφανιστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια με τη Μαρινέλλα, ενώπιον του κοινού οι δυο μας. Μια φορά που χρειάστηκε, δεν μπορούσε να είναι μαζί μου, όταν έκανα τα 50 μου χρόνια στο Ηρώδειο, το 2023. Γιατί της είπα “Μαρινέλλα, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα…”, “Αχ δεν μπορώ αγάπη μου…” μου λέει, “έχω υποχρέωση, έχω κλείσει…” Δηλαδή πραγματικά, είχε ειλημμένη υποχρέωση, δεν μπορούσε να ‘ναι. Και δεν μπορούσε… πάντως στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Μετά λοιπόν πέρασε ο καιρός, συναντηθήκαμε, μου λέει “Γιωργάκη μου μπράβο το γέμισες το Ηρώδειο” “Το γέμισα… κι ευτυχώς” της λέω, “που δεν ήσουνα εσύ, γιατί θα λέγανε ότι το γέμισε η Μαρινέλλα!”. Και γελάσαμε πάρα πολύ… Είχε φοβερή αίσθηση του χιούμορ. Λοιπόν, αλλά τι να πει κανείς για τη Μαρινέλλα… πραγματικά ήταν η μοναδική. Η Μαρινέλλα είχε ένα ξεχωριστό ιδίωμα, το οποίο είναι αξεπέραστο. Ήταν τα χέρια της. Η σκηνική της παρουσία και ανατρέχει το μυαλό μου να δω, ποιος άλλος στην Ευρώπη μπορεί να συναγωνιστεί τη Μαρινέλλα, στην κίνηση πάνω στο τραγούδι. Δεν υπάρχει. Είναι η τραγουδίστρια που με τα χέρια της, σαν μαέστρος, διηύθυνε τη φωνή της. Τραγουδούσε και με τα χέρια της. Ένα πρωτότυπο πράγμα, παγκόσμιο δηλαδή, δεν θυμάμαι αν κάπου έτυχε σε καμιά άλλη τέτοια ερμηνεία…», αποκάλυψε ακόμα.

Τέλος, σημείωσε για τη Μαρινέλλα: «Είναι μοναδική. Και πραγματικά θέλω να πω ότι δεν πέθανε η Μαρινέλλα προχθές το Σάββατο πέθανε στις 25 Σεπτεμβρίου 2024 πάνω στην πίστα! Και μάλιστα είμασταν με τον Μίμη τον Πλέσσα και μονολογούσε εκείνος κι έλεγε “α ρε Κίτσα, ξέρεις να κάνεις μεγάλο φινάλε”. Έχω συγκινηθεί, έχω βουρκώσει κι εγώ τώρα…».

«Όλοι οι καλλιτέχνες, θα το ξέρετε, θέλουν να πεθάνουν πάνω στην πίστα, να πεθάνουν στο θέατρο, στο stage ας πούμε. Αυτό είναι φοβερό για τη Μαρινέλλα», εξομολογήθηκε ακόμα ο Γιώργος Χατζηνάσιος.