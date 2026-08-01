Η Ζέτα Μακρυπούλια γιόρτασε τα γενέθλιά της στο Αίγιο – Η έκπληξη των συναδέλφων της

Η Ζέτα Μακρυπούλια γιόρτασε τα γενέθλιά της στο Αίγιο, όπου βρέθηκε λόγω της καλοκαιρινής περιοδείας της θεατρικής παράστασης «Ειρηνη» του Αριστοφάνη με τους συνεργάτες της να της κάνουν έκπληξη.

Οι συνάδερφοι της Ζέτας Μακρυπούλια εμφανίστηκαν με τούρτα στα καμαρίνια του θεάτρου, όπου έπαιξαν στο Αίγιο, για να της κάνουν έκπληξη για τα γενέθλιά της με την ίδια να φαίνεται πως απόλαυσε το «δώρο» του υπόλοιπου θιάσου.

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Σε ανάρτηση που έκανε στο instagram η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε την τούρτα από τα καμαρίνια, αλλά και ακόμα μία που έσβησε σε εστιατόριο με το χαμόγελό της να μην μπορεί να κρυφτεί.

Η Ζέτα Μακρυπούλια ανέφερε ότι στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη κατάφεραν να δημιουργήσουν μια δυνατή ομάδα, με καλή χημεία τόσο πάνω στη σκηνή όσο και πίσω από αυτή.

«Στο φιλόξενο Αίγιο με βρήκαν χθες τα φετινά μου γενέθλια, ανάμεσα σε φίλους παλιούς αλλά και νέους. Ξέρετε δεν είναι αυτονόητο σε μία περιοδεία όλοι οι άνθρωποι να ταιριάζουν, όμως ευτυχώς φέτος στην Ειρήνη του Αριστοφάνη το καταφέραμε και αυτό. Να ταιριάξουμε και πάνω στη σκηνή και πίσω από αυτή. Πολύ σημαντικό.

Σας ευχαριστώ όλους πάρα μα πάρα πολύ για όλες τις ευχές και τα μηνύματα που δέχθηκα. Ευχαριστώ και όλο τον θίασο για την υπέροχη βραδιά. Έχουν δίκιο τελικά όσοι λένε, ότι τα απρόσμενα είναι πάντα πιο ωραία από τα αναμενόμενα!», έγραψε στην ανάρτησή της η Ζέτα Μακρυπούλια.