Μαίρη Συνατσάκη για τις φωτιές: «Δεν έχω χειρότερο απ’ την ατάκα “τα σπίτια ξαναγίνονται”»

Η Μαίρη Συνατσάκη πήρε θέση για τις μεγάλες φωτιές που πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας, δημοσιεύοντας μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από το μήνυμά της εξέφρασε τη συμπαράστασή της σε όσους δοκιμάζονται αυτές τις δύσκολες ημέρες.

Αναφερόμενη στις φωτιές, η Μαίρη Συνατσάκη στάθηκε ιδιαίτερα στη φράση «τα σπίτια ξαναγίνονται», εξηγώντας ότι διαφωνεί με αυτή τη λογική, καθώς ένα σπίτι δεν είναι μόνο ένα κτίσμα, αλλά ένας χώρος γεμάτος αναμνήσεις, οικογενειακές στιγμές και προσωπικές ιστορίες.

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Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι, επισημαίνοντας ότι για αρκετούς η απώλεια μιας περιουσίας μοιάζει οριστική. Όπως τόνισε, δεν χάνονται μόνο υλικά αγαθά, αλλά και κομμάτια της προσωπικής ζωής και της οικογενειακής ιστορίας.

Στην ανάρτησή της έγραψε: «Δεν έχω χειρότερο απ’ την ατάκα «τα σπίτια ξαναγίνονται» γιατί εκτός του ότι μέσα στην απέραντη φτωχοποίηση που ζούμε, ο χαμός του καθετί μοιάζει οριστικός, αφετέρου τα σπίτια έχουν ιστορίες, έχουν οικογενειακά τραπέζια, γέλια και κλάματα. Έχουν κάδρα με τους προγόνους μας, παιδικά σεντόνια που δεν αποχωριστήκαμε κι ας πληρώνουμε 60άρια στους ψ.

Δεν ξέρεις προς τα που να τρέξεις κι αυτό το καλοκαίρι…Δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους που δοκιμάζονται. Αυτή η χώρα, αυτό το κράτος είναι καμένο χαρτί που καταγράφεται στα γυαλιά ενός γελοίου έτσι κι αλλιώς. Κανένας μόνος και καμία μόνη απέναντι στην επιβεβλημένη μοναξιά του φόβου και της απόγνωσης».