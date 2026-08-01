Ακυρώθηκε η αποψινή παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» στο Θέατρο Άλσος λόγω έντονου κινδύνου πυρκαγιάς

Η θεατρική παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι» που ήταν προγραμματισμένη να γίνει το Σάββατο 1 Αυγούστου στο Θέατρο Άλσος ακυρώθηκε μετά από ανακοίνωση που έβγαλε η παραγωγή, λόγω κινδύνου για πυρκαγιά στην Αττική.

Το μεσημέρι του Σαββάτου (01/08/26) η παραγωγή της παράστασης ενημέρωσε για την ακύρωση αποψινής εμφάνισης στο Θέατρο Άλσος, εξαιτίας των έκτακτων μέτρων ασφαλείας που έχουν τεθεί σε ισχύ στην Αττική, λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ακύρωση κρίθηκε απαραίτητη λόγω της κατηγορίας κινδύνου 5, των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, αλλά και της αναστολής λειτουργίας πάρκων και αλσών για λόγους προστασίας.

Τη σχετική ανακοίνωση μοιράστηκαν και οι ηθοποιοί της παράστασης μέσω των social media για να ενημερωθεί άμεσα το κοινό που είχε εισιτήρια.

Η ανακοίνωση της παραγωγής

«Ακύρωση της παράστασης «Του Αγοριού Απέναντι»

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Αγαπητοί μας θεατές, λόγω των έκτακτων μέτρων που ισχύουν σήμερα στην Αττική, εξαιτίας του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 5) και των ισχυρών ανέμων, καθώς και της αναστολής λειτουργίας των πάρκων και αλσών για λόγους ασφαλείας, είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε τη σημερινή παράσταση «Του Αγοριού Απέναντι».

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με γνώμονα την ασφάλεια των θεατών, των συντελεστών και του προσωπικού μας. Για τη μεταφορά των εισιτηρίων σας σε νέα ημερομηνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα ταμεία του Θεάτρου.

Λυπούμαστε για την αναστάτωση και σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας».