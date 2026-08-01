Σάκης Τανιμανίδης – Χριστίνα Μπόμπα: Το καλοκαιρινό φωτογραφικό άλμπουμ από την Πάρο με τις δίδυμες κόρες τους

Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα επέλεξαν να περάσουν σχεδόν ολόκληρο τον Ιούλιο στην Πάρο, απολαμβάνοντας το καλοκαίρι μαζί με τις δίδυμες κόρες τους. Το αγαπημένο ζευγάρι συνδύασε στιγμές ξεκούρασης με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, ζώντας για έναν μήνα στο κυκλαδίτικο νησί.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Πάρο, ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα μοιράζονταν συχνά φωτογραφίες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από τις αναρτήσεις τους έδωσαν στους ακολούθους τους μια γεύση από την καθημερινότητά τους και τις όμορφες οικογενειακές στιγμές που έζησαν.

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Οι ημέρες τους ήταν γεμάτες βόλτες στα γραφικά σοκάκια του νησιού, παιχνίδια με τις μικρές, βουτιές στις παραλίες και χαλαρές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Η Πάρος αποτέλεσε για ακόμη μία φορά τον ιδανικό προορισμό για καλοκαιρινές οικογενειακές διακοπές.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσαν ξεχωρίζουν οι τρυφερές στιγμές με τις δίδυμες κόρες τους, αλλά και τα εντυπωσιακά τοπία του νησιού. Οι εικόνες αποπνέουν ανεμελιά, χαμόγελα και τη ζεστασιά που χαρακτηρίζει την οικογένειά τους.

Λίγο πριν αποχαιρετήσουν τον Ιούλιο, το ζευγάρι δημιούργησε ένα ξεχωριστό φωτογραφικό άλμπουμ με αγαπημένα στιγμιότυπα από τις διακοπές του, συγκεντρώνοντας σε μία ανάρτηση τις πιο όμορφες αναμνήσεις του μήνα.

Οι δημοσιεύσεις τους δεν άργησαν να συγκεντρώσουν χιλιάδες likes και δεκάδες σχόλια από τους διαδικτυακούς τους φίλους, οι οποίοι ευχήθηκαν στην οικογένεια να συνεχίσει να απολαμβάνει ένα όμορφο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι.