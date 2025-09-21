Γιώργος Χρανιώτης για την πατρότητα: «Οι γονείς κάνουν εγκλήματα, έχω κάνει και λάθη»

Ο Γιώργος Χρανιώτης μιλάει για την πατρότητα και την ανασφάλεια που έχει για το μεγάλωμα του γιου του. Θέλει να αποφύγει τα λάθη. Να βοηθήσει το παιδί του να «ανοίξει τα φτερά» του και να υλοποιήσει τα όνειρά του. Όποια και αν είναι αυτά. Ο ίδιος θέλει να δει τον γιο του ευτυχισμένο και «γεμάτο» όταν μεγαλώσει.

«Υπήρχαν λόγοι που φοβόμουν να κάνω οικογένεια, είχα ανασφάλεια για το πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου. Ηθοποιός στην Ελλάδα είμαι, όχι στο Χόλιγουντ. Δεν είμαι πλουσιόπαιδο. Νιώθω ακόμα το άγχος για το αν θα έχω προσφέρω τα βασικά στο παιδί μου», είπε αρχικά ο Γιώργος Χρανιώτης.

Και πρόσθεσε: «Οι γονείς κάνουν εγκλήματα, έχω κάνει και λάθη. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου κακό πατέρα. Με τη σύζυγό μου, έχουμε περάσει κρίση στον γάμο μας. Έχουμε μία ροκ εντ ρολ σχέση, παίζουμε λεκτικό ξύλο, αλλά ξέρουμε ότι αγαπιόμαστε».

«Αυτή η τεράστια αλλαγή της πατρότητας λειτουργεί σαν πηγή ζωής, ειδικά σε μένα, που δεν ήξερα ότι θα γίνω πατέρας. Ο μικρός είναι ο μοναδικός άνθρωπος που με κάνει να αισθάνομαι ότι πρέπει να μη μένω στάσιμος» είχε πει ο Γιώργος Χρανιώτης σε παλαιότερη συνέντευξή του.