Γιώργος Χρυσοστόμου: Με τα μυαλά και την ανωριμότητα που είχα, αν ήταν πιο ομαλή η ζωή μου δε θα ήμουν γειωμένος

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Γιώργος Χρυσοστόμου και αναφέρθηκε στη ζωή και τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στον δρόμο του, οι οποίες, όπως παραδέχτηκε, του έκαναν καλό.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος το μεσημέρι του Σαββάτου (10.01.2026) στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και αναφέρθηκε ακόμα τόσο στις φιλίες που έχει από τον χώρο όσο και στο πως αισθάνθηκε όταν μπήκε στο φέρετρο. Επίσης, ο Γιώργος Χρυσοστόμου τόνισε ότι ευτυχώς τα πάντα στη ζωή του ήταν… «βουνό».

«Όταν ήμουν πιτσιρικάς είχα φοβίες, νομίζω. Στην πορεία ευτυχώς τα πάντα ήταν για μένα “βουνό”. Τώρα μπορώ να το πω αυτό. Όσο ήτανε “βουνό” έλεγες, έλεγα “πω πω είναι πολύ βουνό”. Γιατί να είναι έτσι; Γιατί να μην έρχεται λίγο πιο εύκολα; Γιατί, γιατί, γιατί; Και νομίζω ότι έτσι όπως με θυμάμαι, με τα μυαλά που είχα τότε και την ανωριμότητα, αν ήταν πιο ομαλή η ζωή μου, δε θα ήμουν αρκετά γειωμένος.

Αυτό το “βουνό” νομίζω με γείωσε. Και είναι αστείες πια οι ιστορίες με την καριέρα μου, γιατί ξεκίνησα και μετά πήγα πίσω και ξαναξεκίνησα και μετά πήγα πίσω και μετά ξαναξεκίνησα», εξομολογήθηκε στο ξεκίνημα της συνέντευξής του ο Γιώργος Χρυσοστόμου.

«Φυσικά, όλη η ευθύνη ότι πήγαινα πίσω είναι δική μου, δεν κατηγορώ τη ζωή γι’ αυτό, άλλα τα πάντα είναι επιλογές μας. Θεωρώ ότι αν είχε έρθει ομαλά, θα ήμουνα πολύ… αιθεροβάμων, που λένε», παραδέχτηκε ακόμα.

Επίσης ο Γιώργος Χρυσοστόμου μίλησε για τις φιλίες που έχει από τον χώρο της τέχνης, αναφέροντας: «Από τον χώρο έχω φίλους και φίλες. Δηλαδή ο Μάκης Παπαδημητρίου, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο Μιχάλης Σαράντης, η Φιλαρέτη Κομνηνού. Τώρα θα ξεχάσω κάποιους αλλά είναι πολύ σημαντικοί φίλοι αυτοί και χαίρομαι γιατί στη δουλειά είναι πολύ δύσκολο να βρεις φίλους. Γιατί εμείς συνδεόμαστε για ένα εξάμηνο, γινόμαστε φίλοι, μετά χανόμαστε. Πάει το πράγμα αλλού. Και η διάρκεια έχει πολύ σημασία και μ’ αυτούς τους ανθρώπους έχει δοκιμαστεί και στο χρόνο η φιλία, δηλαδή οπότε είναι πολύ σημαντικό».

Παράλληλα, ο Γιώργος Χρυσοστόμου αναφέρθηκε και στον ρόλο του στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» αλλά και την εμπειρία του να βρίσκεται για κάποιες ώρες μέσα σε… φέρετρο για τις ανάγκες της πλοκής.

«Ήταν μεγάλη εμπειρία το φέρετρο. Μου πήραν τα μέτρα κι εγώ θεώρησα πως είναι για το ρούχο. Δεν πήγε το μυαλό μου. Έπρεπε να σου πάρουν τα μέτρα για να είναι ακριβώς. Είναι μαύρο το χιούμορ, αλλά βοηθάει.

Ήταν έτοιμο το σκηνικό. Πήγα κι είδα ότι είχε ένα σκαλάκι να ανέβεις. Κάθισα πίσω και ξάπλωσα κι έκανα “ουφ”. Κι οι μαυροφορεμένες κυρίες που έλεγαν μετά τα μοιρολόγια. Αυτό το κάναμε ένα δίωρο. Με σκέπασαν και με το λουλουδικό και λίγο κάτι έπαθε το στομάχι μου.

Όχι, μόνο από καθ’ αυτήν την εμπειρία αλλά κι από αυτό που έφεραν κι όλοι γύρω. Μετά από το σοκ, λες να ηρεμήσω. Εγώ κάπου ταξίδεψα. Περίπου κοιμήθηκα και σηκώθηκα ιδρωμένος», είπε χαρακτηριστικά.