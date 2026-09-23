Ο Νίκος Μπάρκουλης ξεσπά για προκλητικό βίντεο στο Youtube για τον πατέρα του: «Δεν έχεις δικαίωμα να σχολιάσεις έναν νεκρό»

Ένα δημόσιο ξέσπασμα μέσω των social media είχε ο Νίκος Μπάρκουλης, ο γιος του αείμνηστου Ανδρέα Μπάρκουλη, καθώς κυκλοφορεί ένα προκλητικό βίντεο που αναφέρει και το όνομα του πατέρα του.

Όπως ανέφερε το μοντέλο στο Instagram, γενικώς αποφεύγει να αναφέρεται δημοσίως στον Ανδρέα Μπάρκουλη, ωστόσο αυτό που είδε τον εξόργισε. Μάλιστα, ζήτησε από τους διαδικτυακούς του φίλους να κάνουν αναφορά για να κατέβει το βίντεο από το Youtube. Επίσης, ο Νίκος Μπάρκουλης τόνισε ότι δεν έχει κανείς το δικαίωμα να σχολιάζει έναν άνθρωπο που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

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«Γενικά προσπαθώ να μην αναφέρω το όνομα του πατέρα μου, γιατί δεν θέλω να θυμίζω τη μνήμη του για λάθος λόγους, για λάθος σκοπούς και θα ήθελα στα κεφάλια όλων αυτών των ανθρώπων να υπάρχει μια όμορφη ανάμνηση για τον πατέρα μου. Όμως δεν γίνεται να μην μιλήσω γι’ αυτό το έκτρωμα που υπάρχει για βίντεο.

Δεν ξέρω από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω με την πάρτη σου αλήθεια. Δεν είμαι καθόλου κατά στο να κάνεις κάποιο ντοκιμαντέρ, ο καθένας έχει ελεύθερη γνώμη να μιλήσει. Απλά το πώς παρουσιάζεις κάποια πράγματα και το πως αναφέρεσαι σε κάποια πράγματα είναι τελείως λάθος. Ο τίτλος και το thumbnail είναι πάρα πολύ προσβλητικοί και για τον πατέρα μου και για άλλους ανθρώπους είτε εν ζωή είτε όχι.

Το ότι βγαίνεις να μιλήσεις για ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, συγκεκριμένα ο πατέρας μου εδώ και δέκα χρόνια και τολμάς να μαυρίσεις το όνομά του με παραπληροφόρηση σε κατατάσσει στο χειρότερο είδος ανθρώπων. Κι αυτό είναι πραγματικά η μεγαλύτερη αλήθεια. Τα μισά που λέει στο βίντεο είναι παραπληροφόρηση. Ακόμα και ο τρόπος που μιλάς και η χρονική σειρά είναι ό,τι να ναι. Τοποθετείς και αφήνεις άνω κάτω τελείες και αφήνεις να εννοηθεί τι ακριβώς;

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Δεν έχεις δικαίωμα να σχολιάσεις έναν νεκρό άνθρωπο που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τέτοιο σκοπό. Πιστεύεις ότι όσο ζω κι αναπνέω δεν θα βγω να μιλήσω γι’ αυτό; Μου έστειλαν τώρα και μου είπαν ότι υπάρχουν δύο βίντεο. Θα τρελαθώ.

Το κανάλι του είναι αυτό. Σας παρακαλώ θα ήθελα να κάνετε μια αναφορά για να το ρίξουμε. Δεν γίνεται να ανεβάζει για νεκρούς ανθρώπους τέτοια πράγματα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Μπάρκουλης.

«Μέχρι και η ντροπή ντράπηκε», έγραψε ακόμα στο βίντεο του ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη.