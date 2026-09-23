Νίκος Μωραΐτης για Νότη Σφακιανάκη: «Όταν κάποιος έχει υποστηρίξει τη Χρυσή Αυγή δεν μπορώ να το ξεχάσω»

Ο Νίκος Μωραΐτης έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για όλα, ενώ μεταξύ αυτών αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ο Νότης Σφακιανάκης έχει δηλώσει στο παρελθόν υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής.

Ο γνωστός στιχουργός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» την Τετάρτη (23.09.2026) και αναφέρθηκε και σε άλλους αγαπημένους καλλιτέχνες, αλλά και στον θάνατο του πατέρα του που σημάδεψε τη ζωή του. Παράλληλα, ο Νίκος Μωραΐτης εξομολογήθηκε ότι δεν μπορεί να ξεχάσει όσα είχε πει για τις πολιτικές του πεποιθήσεις ο Νότης Σφακιανάκης.

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Ο γνωστός στιχουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απώλεια του πατέρα του σε ηλικία μόλις 22 ετών, μια εμπειρία που τον σημάδεψε, αλλά και στον πρόσφατο θάνατο της μητέρας του, πριν από τρεις μήνες.

«Καταρχάς ήμουν πολύ προστατευμένος, δηλαδή σε μία οικογένεια που πραγματικά είχα πάρα πολλά πράγματα. Δεν ήμασταν πλούσιοι, αλλά ήταν μια καλοβαλμένη οικογένεια, είχαμε τα ταξίδια μας στο εξωτερικό, τις διακοπές μας το καλοκαίρι. Δεν μας έλειψε κάτι», είπε αρχικά ο Νίκος Μωραΐτης.

«Και γι’ αυτό τώρα με πιάσατε να έχω μία στενοχώρια για την ερώτηση, γιατί νόμιζα ότι ο πόνος και οι στερήσεις είναι για τους άλλους και ξαφνικά στα 22 χάνω τον πατέρα μου και τον Ιούλιο έχασα τη μητέρα μου αλλά είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Εκείνο στα 22 πονάει πάρα πολύ, άλλαξε ο κόσμος μέσα σε ένα βράδυ. Και εκεί λες όχι παιδιά, εμείς δεν είμαστε κάποιοι εκλεκτοί που δε θα έρθει σε εμάς, που η αρρώστια είναι για τους άλλους, ο θάνατος είναι για τους άλλους. Τρως λοιπόν μια κατραπακιά εκεί και γκρεμίζεται όλη εκείνη η ιδανικά φτιαγμένη παιδική ηλικία», συμπλήρωσε ο Νίκος Μωραΐτης.

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«Πλέον δεν τον πενθώ. Είμαι πολύ πιο εντάξει με τον θάνατο της μητέρας μου που έγινε τώρα παρά με το θάνατο του πατέρα μου. Εμένα ήταν δύσκολα διότι γκρεμίστηκε ο πύργος, ο χάρτινος πύργος. Θα έπρεπε να έχω πάει να κάνω ψυχοθεραπεία. Θα με βοηθούσε πάρα πολύ, αλλά ήμασταν ακόμα πίσω», κατάληξε ο Νίκος Μωραΐτης.

Ο Νίκος Μωραΐτης κλήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση αν υπάρχει καλλιτέχνης που θαυμάζει τη φωνή του αλλά διαφωνεί με τις απόψεις του και δήλωσε ότι σε αυτήν την κατηγορία ανήκει ο Νότης Σφακιανάκης.

«Υπάρχει η περίπτωση του Σφακιανάκη. Εκεί πια, όταν ένας άνθρωπος έχει υποστηρίξει τη Χρυσή Αυγή, δεν μπορώ εγώ να το ξεχάσω. Όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν. Αριστερός, δεξιός, κεντρώος.

Αλλά το μόνο κόλλημα, το οποίο πραγματικά θα είχα είναι σε έναν άνθρωπο που έχει στηρίξει (σ.σ. την ακροδεξιά). Εκεί προσπαθώ να διαχωρίζω το έργο από τον καλλιτέχνη», δήλωσε ο Νίκος Μωραΐτης.