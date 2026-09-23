Κατερίνα Καραβάτου: «Απατεώνες είχαν πει στη μητέρα μου ότι είχα πάθει ένα ατύχημα στον δρόμο»

Μία προσωπική εξομολόγηση μέσω της εκπομπής που παρουσιάζει με τον Χρήστο Φερεντίνο στην ΕΡΤ1 αποφάσισε να κάνει η Κατερίνα Καραβάτου.

Η γνωστή παρουσιάστρια την Τετάρτη (23.09.2026) μετέδωσε μαζί με τον Χρήστο Φερεντίνο ένα θέμα που αφορούσε τους τρόπους που απατεώνες ξεγελούν τηλεφωνικά τους πολίτες και τους αποσπούν χρήματα. Η Κατερίνα Καραβάτου ανέφερε στον «αέρα» του «Στούντιο 4» ότι επιτήδειοι είχαν τηλεφωνήσει και στη μητέρα της.

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«Εμένα το είχαν κάνει αυτό στη μητέρα μου και της είπαν ότι είχα πάθει ένα ατύχημα στον δρόμο», αποκάλυψε αρχικά η παρουσιάστρια μετά το 1.30 λεπτό, για τη μητέρα της η οποία δε βρίσκεται πια στη ζωή.

«Ευτυχώς, εκείνη τη στιγμή, μετά τον πανικό των πρώτων δευτερολέπτων, θυμήθηκε ότι μόλις με είχε βάλει στο πλοίο από τα Χανιά για την Αθήνα», πρόσθεσε η Κατερίνα Καραβάτου.

«Ξέρεις ότι έκανε πολύ καιρό η γυναίκα για να το ξεπεράσει αυτό το σοκ; Παρ’ όλο που είχε την ψυχραιμία εκείνη την ώρα να το αντιμετωπίσει. Είναι πολύ σοβαρό», ανέφερε στη συνέχεια η Κατερίνα Καραβάτου.