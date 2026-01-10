Γλυκερία: «Δεν νομίζω ότι θα παρακολουθήσω τη φετινή Eurovision»

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Γλυκερία. Η γνωστή τραγουδίστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τη Eurovision.

«Δεν είδα τα τραγούδια της Eurovision και δεν νομίζω ότι θα παρακολουθήσω και τον διαγωνισμό», είπε αρχικά η Γλυκερία.

Η Γλυκερία, στην συνέχεια, όταν ρωτήθηκε για τη συμμετοχή του Ισραήλ, απάντησε: «Δεν θα το συζητήσουμε αυτό! Για εμένα είναι λάθος που αποχωρούν κάποιες χώρες λόγω του Ισραήλ.

Δεν έχω κανένα θέμα με τα αρνητικά σχόλια. Ο κόσμος με αγαπάει και τον αγαπώ κι εγώ. Εγώ αγαπάω όλο τον κόσμο».