Γλυπτό της Μπάρμπαρα Χέπγουορθ παραμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά από εκστρατεία συγκέντρωσης πόρων

Έκθεση με έργα της Μπάρμπαρα Χέπγουορθ
Έκθεση με έργα της Μπάρμπαρα Χέπγουορθ / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ

Γκαλερί τέχνης στο Ηνωμένο Βασίλειο εξασφάλισε με επιτυχία επαρκείς πόρους ύψους 3,8 εκατομμυρίων αγγλικών λιρών για να αγοράσει γλυπτό της Μπάρμπαρα Χέπγουορθ.

Το Γλυπτό με Χρώμα (Οβάλ Μορφή) σε Απαλό Μπλε και Κόκκινο θα αποτελέσει μόνιμο έκθεμα στη γκαλερί Hepworth Wakefield καθώς ολοκληρώθηκε εκστρατεία συγκέντρωσης πόρων για να διασφαλιστεί ότι δεν θα απομακρυνθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Γκαλερί έλαβε περισσότερες από 2.800 δωρεές από το κοινό, καθώς και 1,89 εκατομμύρια λίρες από το Εθνικό Ταμείο Λοταρίας και επιχορήγηση 750.000 λιρών από το Ταμείο Τεχνών μαζί με οικονομική στήριξη από διάφορα άλλα ιδρύματα και καταπιστεύματα.

Η Ολίβια Κόλινγκ, προσωρινή διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος στη Hepworth Wakefield, δήλωσε στο BBC ότι η αείμνηστη καλλιτέχνιδα θα ήταν «ενθουσιασμένη» που τόσοι πολλοί άνθρωποι εξασφάλισαν το έργο να εκτίθεται στην πόλη της.

«Η Μπάρμπαρα Χέπγουορθ μιλούσε συχνά για την ανάγκη της να αποτελεί μέρος μιας κοινότητας και την ενεργό ανάπτυξή της» είπε προσθέτοντας: «Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες για τη γενναιοδωρία που έχουν δείξει οι άνθρωποι βοηθώντας μας να φέρουμε αυτό το εξαιρετικά σπάνιο και σημαντικό έργο στο Γουέικφιλντ».

Το γλυπτό σκαλίστηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η γλύπτρια ζούσε στο Σεντ Άιβς της Κορνουάλης με την οικογένειά της.

Είναι ένα από τα λίγα ξύλινα γλυπτά που δημιούργησε η καλλιτέχνιδα που γεννήθηκε στο Γουέικφιλντ τη δεκαετία του 1940. Το έργο πωλήθηκε σε δημοπρασία από τον οίκο Christie’s τον περασμένο Μάρτιο έναντι 3,8 εκατομμύρια αγγλικών λιρών.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έθεσε φραγμό εξαγωγής του γλυπτού, δίνοντας στα ιδρύματα προθεσμία μέχρι τις 27 Αυγούστου για να εξασφαλίσουν το χρηματικό ποσό που ήταν διατεθειμένος να πληρώσει ο ιδιώτης αγοραστής – ο οποίος σχεδίαζε να μεταφέρει το έργο στο εξωτερικό.

Οι υπεύθυνοι της γκαλερί Hepworth Wakefield ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να δανείσουν το γλυπτό σε άλλα Μουσεία και Αίθουσες Τέχνης σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

