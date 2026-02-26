Good Job Nicky για Χάρη Βαρθακούρη: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς περίμενε 17 χρόνια για να βγάλει το επόμενο τραγούδι

«Μου φαίνεται τρελό και του το λέω ανοικτά» είπε ο Good Job Nicky, για τον αδερφό του, Χάρη Βαρθακούρη.

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα αργά» ήταν ο Good Job Nicky, για μια εφ όλης της ύλης συζήτηση με την Αθηναϊδα Νέγκα. Ο νεαρός καλλιτέχνης απάντησε αρχικά για τη διαφορά στον τρόπο που δουλεύει ο ίδιος, σε σχέση με τον Χάρη Βαρθακούρη.

«Όχι, δεν θα μπορούσα εγώ να δουλέψω έτσι. Δεν ξέρω πώς το κάνει ο Χάρης. Το συζητάμε γενικά όλο αυτό με τον Χάρη», είπε αρχικά ο Good Job Nicky.

Ο Good Job Nicky είπε στη συνέχεια: «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ο Χάρης περίμενε 17 ολόκληρα χρόνια για να βγάλει το επόμενο τραγούδι. Μου φαίνεται τρελό και του το λέω ανοικτά.

Εγώ έχω την ανάγκη να το κάνω πιο συχνά. Έχω την ανάγκη να γράφω, να το εκτονώνω και να το παραδίδω στον κόσμο που ίσως να το χρειάζεται και ο ίδιος».