Μετά το περιβόητο χαστούκι στον Κρις Ροκ στην σκηνή απονομής των Όσκαρ και τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ο Γουίλ Σμιθ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση. Ο διάσημος ηθοποιός βρέθηκε στην Ινδία…

Ο Γουίλ Σμιθ, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail, έφθασε το Μεγάλο Σάββατο σε διωτικό αεροδρόμιο στο Μουμπάι. Ο γνωστός ηθοποιός φέρεται να βρίσκεται στην Ινδία, για να συναντηθεί με τον πνευματικό ηγέτη Sadhguru, τον οποίο γνώρισε στο Λος Άντζελες το 2020.

Will Smith is seen for first time since Slapgate as he lands in India to meet spiritual leader and yogi Sadhguru https://t.co/RLSKFX1ML8 pic.twitter.com/Uczkcd0vuI