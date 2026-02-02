Grammy: Η Τσάπελ Ρόουν έκανε τόπλες εμφάνιση στο κόκκινο χαλί και κέντρισε τα φλας των φωτογράφων

Η Τσάπελ Ρόουν κατάφερε να κεντρίσει τα βλέμματα στα φετινά Grammy, με μια τόπλες εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, μπροστά από τους φωτογράφους που την περίμεναν. Η ίδια χαμογελούσε και έδειχνε να το απολαμβάνει. Περίμενε τους φωτογράφους να κάνουν τη δουλειά τους και στη συνέχεια τους χαιρέτησε και προχώρησε στα ενδότερα.

Η τραγουδίστρια του «The Subway», η οποία ήταν υποψήφια στα Grammy για Καλύτερη Pop Σόλο Ερμηνεία και Ηχογράφηση της Χρονιάς για το νέο της single, κατάφερε να κλέψει την παράσταση με την τόπλες εμφάνισή της.

Η 27χρονη καλλιτέχνιδα, κατά κόσμον Kayleigh Rose Amstutz, εμφανίστηκε αρχικά την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου με ένα διακριτικό κόκκινο σύνολο με κάπα, πριν αποκαλύψει κατά τη φωτογράφιση στο κόκκινο χαλί το διαφορετικό ρούχο της: ένα ημιδιαφανές φόρεμα σε κόκκινο χρώμα, το οποίο δεν κάλυπτε το στήθος της και είχε μακριά ουρά.

Λόγω του υφάσματος διαφαινόταν το εσώρουχό της, με τις σχετικές εικόνες να ταξιδεύουν γρήγορα στους κόλπους των social media.

Chappell Roan / REUTERS/Mario Anzuoni

Η Τσάπελ Ρόουν έγινε γνωστή το 2024 με το single «Good Luck, Babe!», το οποίο έφτασε στο νούμερο τέσσερα του αμερικανικού Billboard Hot 100 και έγινε διεθνές single στο top five.

Jamie Foxx tells Chappell Roan how much his kids love her while on the #Grammys red carpet pic.twitter.com/HH3qx0hnSg — The Hollywood Reporter (@THR) February 2, 2026

Η Τσάπελ Ρόουν άρχισε να παίζει πιάνο όταν ήταν 10-11 ετών και άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα σε ηλικία 12 ετών. Έμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά σε ηλικία 13 ετών, τραγουδώντας το «The Christmas Song» στο σόου ταλέντων του σχολείου της, το οποίο κέρδισε. Ξεκίνησε να γράφει τραγούδια καθώς έμπαινε στην εφηβεία της, τα οποία ανέβαζε στο YouTube.