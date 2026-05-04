Natalia Palomares: Η εντυπωσιακή χορεύτρια της Σακίρα που κλέβει τις εντυπώσεις

Η χαρισματική χορεύτρια έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των εμφανίσεων της Σακίρα
Η Σακίρα εμ την χορεύτρια Natalia Palomares / REUTERS / Ricardo Moraes

Η Σακίρα έγραψε ιστορία στο Ρίο ντε Τζανέιρο, χαρίζοντας ένα φαντασμαγορικό σόου στην εμβληματική παραλία της Κοπακαμπάνα, μπροστά σε περίπου 2 εκατομμύρια θεατές που κατέκλυσαν την περιοχή το βράδυ του Σαββάτου (02.05.2026), κάτω από το φως της πανσελήνου. Την ίδια στιγμή, μια από τις πιο σταθερές παρουσίες στο πλευρό της, η χορεύτρια Natalia Palomares, έκλεψε ξανά τις εντυπώσεις.

Η Natalia Palomares είναι μια χαρισματική χορεύτρια που έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι των εμφανίσεων της Σακίρα, εντυπωσιάζοντας το κοινό με την ενέργεια και τη σκηνική της παρουσία. Φυσικά, δεν έλειπε από το πλευρό της και στη συναυλίας της Σακίρα στην παραλία Κοπακαμπάνα.

Η Κολομβιανή σούπερ σταρ Σακίρα χάρισε μια μοναδική, δωρεάν συναυλία στην παραλία της Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο / REUTERS / Ricardo Moraes
Η Σακίρα με την χορεύτρια Natalia Palomares / REUTERS / Ricardo Moraes
Η Σακίρα «έγραψε ιστορία» στην Κοπακαμπάνα / REUTERS / Ricardo Moraes
(Δεξιά) η Natalia Palomares, η χορεύτρια της Σακίρα που γίνεται viral / REUTERS / Ricardo Moraes

Η Natalia ξεκίνησε την πορεία της στον χορό ως μέλος της ομάδας Dance Team UPRH του Πανεπιστημίου του Πουέρτο Ρίκο στο Humacao. Η ομάδα έχει παρουσιάσει εντυπωσιακές χορογραφίες, μεταξύ των οποίων και το “Díselo”, που παρουσιάστηκε στο 842 Showcase τον Νοέμβριο του 2024, αναδεικνύοντας το ταλέντο της σε ευρύτερο κοινό.

Κάθε της εμφάνιση δίπλα στην παγκόσμια σταρ γίνεται αμέσως viral, με τα σχετικά βίντεο στα social media να συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές και θετικά σχόλια. 

 
 
 
 
 
Η Σακίρα «έγραψε ιστορία» στην Κοπακαμπάνα: 2 εκατομμύρια θεατές σε μία μαγική εμφάνιση κάτω από την πανσέληνο

Η 49χρονη Κολομβιανή σταρ Σακίρα ανέβηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα), με καθυστέρηση άνω της μίας ώρας, φορώντας εμφάνιση στα χρώματα της Βραζιλίας. Την εντυπωσιακή είσοδό της προανήγγειλαν drones που σχημάτισαν στον ουρανό μια λύκαινα – το χαρακτηριστικό της σύμβολο.

«Βραζιλία, σ’ αγαπώ! Είναι μαγικό να σκεφτεί κανείς ότι είμαστε εδώ, εκατομμύρια ψυχές μαζί, έτοιμες να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να θυμίσουμε στον κόσμο τι έχει πραγματικά σημασία», είπε η Σακίρα στα πορτογαλικά, απευθυνόμενη στο εκστασιασμένο κοινό της Κοπακαμπάνα.

Ερμήνευσε αγαπημένα τραγούδια όπως τα «Hips Don’t Lie», «La Tortura» και «La Bicicleta», ενώ έκλεισε τη συναυλία με το «BZRP Music Sessions #53/66» το οποίο ακολούθησε τον χωρισμό της από τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ.

Επίσης κατά τη διάρκεια του σόου εξήρε τη γυναικεία δύναμη, δηλώνοντας: «Εμείς οι γυναίκες, κάθε φορά που πέφτουμε, σηκωνόμαστε λίγο πιο σοφές».

Lifestyle
