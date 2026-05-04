Ο Χάρισον Φορντ λανσάρει σκωτσέζικο ουίσκι – «Είναι όλα όσα θέλω σε ένα απόσταγμα» λέει ο ηθοποιός

Ο Χάρισον Φορντ βοήθησε στη δημιουργία του δικού του σκωτσέζικου ουίσκι που αντανακλά τις προτιμήσεις του, λέγοντας ότι είναι «όλα όσα θέλω» σε ένα απόσταγμα.

Ο Χάρισον Φορντ, ο οποίος υποδύθηκε τον Χαν Σόλο, λανσάρει το σκωτσέζικο ουίσκι περιορισμένης έκδοσης Glenmorangie Highland σήμερα 4 Μαΐου – που τυχαίνει να είναι η Ημέρα του Πολέμου των Άστρων (Star Wars Day).

Ο σταρ του Χόλιγουντ συμμετείχε σε διαφημιστική καμπάνια για το αποστακτήριο Glenmorangie, η οποία κυκλοφόρησε πέρυσι, εμφανιζόμενος σε μια σειρά βίντεο με τίτλο «Once Upon a Time in Scotland» (Μια Φορά και Έναν Καιρό στη Σκωτία).

Στις διαφημίσεις ο Φορντ φαίνεται εξοικειωμένος με τη σκωτσέζικη προφορά και την εθιμοτυπία του κιλτ, να συνδέεται με τους ντόπιους πίνοντας ένα ποτήρι ουίσκι και να γνωρίζει την οικογένεια Duff πίσω από την μάρκα.

Το περιορισμένης έκδοσης single malt ουίσκι του δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον διευθυντή δημιουργίας ουίσκι του Glenmorangie, δρ. Μπιλ Λάμσντεν.

Στη διαφήμιση ο Χάρισον Φορντ θυμάται επίσης τον χρόνο που πέρασε στα γυρίσματα στη Σκωτία και την υπερηφάνειά του που συνεργάστηκε με τους ιδιοκτήτες του αποστακτηρίου.

Περιγράφοντας πώς δημιούργησε το ουίσκι, ο Φορντ είπε: «Λάτρεψα τον χρόνο που πέρασα στο Glenmorangie και έχω τεράστιο σεβασμό για την ομάδα του αποστακτηρίου».

«Είναι αληθινοί τεχνίτες. Η συνεργασία με τον δρ. Μπιλ ήταν μια πραγματική απόλαυση – μια ευκαιρία να μπω στο μυαλό ενός κατασκευαστή που συνδυάζει την τέχνη και την επιστήμη για να δημιουργήσει απίστευτο single malt σκωτσέζικο ουίσκι» πρόσθεσε.