Κώστας Μπίγαλης για Eurovision: Ξύπνησα μια μέρα και είδα στο όνειρό μου ότι θα βγει πρώτη η Φινλανδία

Ο Κώστας Μπίγαλης έχει προαίσθημα για το τραγούδι που θα κερδίσει στη φετινή Eurovision και ας μην το έχει ακούσει, όπως είπε σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». Ο καλλιτέχνης ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Akyla και μίλησε για τις δυσκολίες του μουσικού διαγωνισμού, που κάθε χρόνο παρακολουθούν εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Κώστας Μπίγαλης τόνισε ότι δεν σκέφτεται να ασχοληθεί εκ νέου με την Eurovision. Θα την παρακολουθήσει όμως και φέτος. Ο Akylas βρίσκεται ψηλά στις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών και αισιοδοξεί ότι θα τα καταφέρει.

«Εγώ δεν θα πήγαινα ξανά. Παρ’ όλα αυτά, εύχομαι στο παιδί αυτό που θα πάει, δεν έχω ακούσει το κομμάτι, επειδή ξέρω τη δοκιμασία της Eurovision, ότι θα βρεθεί σε μια τεράστια πίστα με εκατομμύρια κόσμο να τον βλέπει και τα λοιπά, του εύχομαι την καλύτερη δυνατή επιτυχία για την Ελλάδα», δηλώνει ο Κώστας Μπίγαλης.

«Αλλά είχα μια ενόραση. Εγώ ξαφνικά ξύπνησα μια μέρα και είδα στο όνειρό μου ότι θα βγει πρώτη η Φινλανδία. Δεν ξέρω πώς μού ‘ρθε αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν επαληθευτεί, αλλά έτσι μού ‘ρθε. Δεν έχω ακούσει κανένα τραγούδι», κατέληξε ο τραγουδιστής στην κάμερα του Happy Day.

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου. Σημειώνεται ότι πριν την πρόβα ο Akylas δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με την ομάδα του.