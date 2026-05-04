Γιάννης Παπαμιχαήλ για Γιώργο Θεοφάνους: Σιγά τον μουσικό, σε σχέση με αυτόν είμαι από άλλο πλανήτη

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ τόνισε πως ο Γιώργος Θεοφάνους του ήταν συμπαθής, αλλά η απόφασή του να μην του απαντήσει σε μηνύματα που του έστειλε, τον έκαναν όπως φαίνεται να αναθεωρήσει. Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαηλ, έπιασε κουβέντα στα social media με διαδικτυακούς φίλους του, που προσπαθούσαν αρχικά να ερμηνεύσουν το ξέσπασμά του.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού από την πλευρά του συνθέτη και στιχουργού. Ο Γιώργος Θεοφάνους δεν έχει τοποθετηθεί για την ώρα. Το βράδυ της Κυριακής (03-05-2026) πήρε θέση στην κριτική επιτροπή του Your Face Sounds Familiar και σχολίασε τις προσπάθειες που έκαναν οι διαγωνιζόμενοι.

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έγραψε αρχικά: «Καλά αυτός ο Θεοφάνους, τελικά είναι πάρα πολύ καβαλημένος. Επί 2 ημέρες του στέλνω τα καλύτερα πόσο τον εκτιμώ, τα πάντα. Μια απάντηση, ένα τυπικό ευχαριστώ δεν μου έγραψε. Την τρίτη ημέρα τ’ άκουσε. Σιγά τον μουσικό. Αυτά τα chords που παίζει, είναι πάρα πολύ εύκολα. Θα μου πείτε αυτά ξέρει, αυτά παίζει. Τι να ζητάμε τώρα. Έχω σε σχέση με αυτόν είμαι από άλλο πλανήτη. Ο σεβασμός λείπει πολύ από την εποχή μας, δυστυχώς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε σχόλιο κάτω από τη δική του ανάρτηση μάλιστα, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ χαρακτήρισε τον Γιώργο Θεοφάνους υπερόπτη μεταξύ άλλων, σημειώνοντας σχετικά με τη μεταξύ τους επικοινωνία: «Εγώ δεν είδα καμία παιδεία ή ανατροφή. Και το κυριότερο, κανένα σεβασμό. Έναν υπερόπτη».

Η ανάρτηση δεν άργησε να προκαλέσει αντιδράσεις, με διαδικτυακούς φίλους να σχολιάζουν και να του απευθύνουν ερωτήσεις. Ένας από αυτούς του έγραψε: «Τελικά τον θαυμάζεις ή όχι; Μπερδεύτηκα Γιαννάκη», με τον ίδιο να απαντά ξεκάθαρα: «Πάμε πάλι. Μου ήταν συμπαθής σαν άνθρωπος, μουσικά είναι σε ένα οκ επίπεδο. Την ασέβεια δεν μπορώ».

Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Παπαμιχαήλ παντρεύτηκε με την Ελένη Κολτζή, την Τρίτη 4 Ιουνίου 2024. Ο γάμος του ήταν πολιτικός και πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, ανήμερα των γενεθλίων του. Σχεδόν δυο χρόνια μετά, οι δυο τους αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.