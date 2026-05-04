Ο Πάνος Καλίδης για τους ρόλους άντρα – γυναίκας: Αυτή είναι η μεγαλύτερη μ@@@κία που μπορείς να κάνεις

Ο Πάνος Καλίδης παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Brekfast@Star» και στον δημοσιογράφο Ηλία Σκουλά με αφορμή το νέο του τραγούδι, «Κόλλημα». Ο τραγουδιστής ρωτήθηκε για τις απόψεις που είχε διατυπώσει παλαιότερα, αναφορικά με τους ρόλους του άντρα και της γυναίκας στο σπίτι. Επέμεινε στα όσα είχε αναφέρει και πρόσθεσε πως το χειρότερο είναι κάποιος να λέει διαφορετικά από αυτά που πιστεύει, με στόχο να κερδίσει επιπλέον δημοσιότητα.

Για το νέο τραγούδι του, ο Πάνος Καλίδης ανέφερε: «Βγήκε πριν ένα μήνα από τη Heaven Music. Μουσική, στίχοι Βασίλης Δήμας. Είναι ένα χαρούμενο κομμάτι, ένα κομμάτι που ταιριάζει με την κατάσταση που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, είμαι καλά. Όμως επιφυλάσσομαι για το μέλλον με πολλή κλάψα, γιατί θα κινηθώ σε μονοπάτια καψούρας στο επόμενο τραγούδι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η μεγαλύτερη μου καψούρα είναι η δουλειά μου. Μέσω της δουλειάς μου είμαστε καλά και εμείς στην οικογένεια. Τώρα τι θέλεις να σου πω, ότι δεν αγαπάω τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου; Είναι λογικό», πρόσθεσε στη συνέχεια ο τραγουδιστής.

Τότε ο δημοσιογράφος τον ρώτησε: «Σε αυτόν τον καιρό, ας πούμε, έχεις πει ότι πιστεύεις στους ρόλους άντρα-γυναίκας. Θα έλεγες ότι είσαι άντρας παλαιάς κοπής;».

«Γιατί να υπάρχει παλαιάς κοπής και νέας κοπής… Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα γυναίκα. Αν θες το update που γίνεται στο κινητό, OK, update δεν έχω κάνει εγώ. Όλοι έχουμε την άποψή μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως εμένα δεν με ενοχλεί η άποψη του συνανθρώπου μου, όπως έχει αυτός τις απόψεις του, έχω κι εγώ. Ποιο είναι το χειρότερο; Όταν έχουμε πραγματικά άλλες απόψεις, και για κάποιο λόγο λέμε άλλα, για να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν για μένα είναι ό,τι χειρότερο, η μεγαλύτερη μα…κία που μπορείς να κάνεις».

Αναφερόμενος στις στιγμές της ζωής του που τον άλλαξαν ως άνθρωπο, ο Πάνος Καλίδης εξομολογήθηκε: «Ο χαμός του πατέρα μου. Ο γάμος μου φυσικά με τη Λεάννα με άλλαξε, ο ερχομός των παιδιών μου. Με έκαναν να δω τη ζωή πιο υπεύθυνα».