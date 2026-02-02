Grammy: Το Top 10 «Best dressed» των βραβείων – Οι λαμπερές παρουσίες που «έκλεψαν» τις εντυπώσεις

Tα Grammy 2026 πραγματοποιήθηκαν χθες (1/2/2026) και συγκέντρωσαν τους καλύτερους καλλιτέχνες της περασμένης χρονιάς. Εκτός από την ανακοίνωση των βραβείων η εκδήλωση τράβηξε τα βλέμματα και στο κόκκινο χαλί, όπου η μόδα έχει τον δικό της πρωταγωνιστικό ρόλο, με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις των παρευρισκόμενων να κόβουν την ανάσα.

Στα Grammy οι καλλιτέχνες δεν συγκρατούνται, κάνουν τις πιο τολμηρές και λαμπερές ενδυματικές επιλογές. Το κόκκινο χαλί (red carpet) είναι το μέρος στο οποίο μπορούν να «εκφραστούν» αυτή τη φορά μέσω της μόδας, πέρα από την μουσική τους. Ποιοι όμως ήταν οι πιο καλοντυμένοι της βραδιάς που μπαίνουν στο Top 10 των φετινών βραβείων;

Πολλές γυναικείες και αντρικές παρουσίες έκλεψαν την παράσταση, κάνοντας δύσκολο το έργο του να διαλέξουμε μόνο τους δέκα καλύτερους, πάντα σύμφωνα με τα γούστα του καθενός. Δείτε τους Top 10 πιο καλοντυμένους των Grammy ξεκινώντας από τον 10ο και φτάνοντας στον κορυφαίο της ημέρας:

10. Justin Bieber – Hailey Bieber

Έχει περάσει καιρός από την τελευταία φορά που είδαμε το ζευγάρι να ντύνεται με τέτοια σοβαρότητα. Ο Justin Bieber διάλεξε ένα σοβαρό, ολόμαυρο Balenciaga σύνολο, βάζοντας βέβαια και την δική του πινελιά, το φαρδύ παντελόνι. Η σύζυγός του, Hailey Bieber, συνδύασε το ύφος με ένα εξαιρετικά εφαρμοστό φόρεμα Alaïa, το οποίο κάνει το δίδυμο λουκ τους πιο σοβαρό. Το πιο αξιέπαινο, όμως, ήταν οι ταιριαστές καρφίτσες «ICE OUT» που φορούσαν.

9. Sabrina Carpenter

Η Sabrina Carpenter κινήθηκε σε κλασικά μονοπάτια, επιλέγοντας ένα λαμπερό Valentino εμπνευσμένο από το Old Hollywood. Μια εμφάνιση κομψή και θηλυκή, που ισορρόπησε ιδανικά ανάμεσα στη διαχρονικότητα και τη σύγχρονη pop αισθητική.

8. Bad Bunny

Στις ανδρικές εμφανίσεις, ξεχώρισε για ακόμα μία φορά ο Bad Bunny, ο οποίος φόρεσε Schiaparelli σε ένα από τα πρώτα ανδρικά looks του οίκου. Το «ταξίντο» με δεμένο κορσέ στην πλάτη έφερε μια φρέσκια προσέγγιση στο κλασικό formalwear. Εκείνος τράβηξε τα βλέμματα και στο κόκκινο χαλί αλλά και στη σκήνη των βραβείων με το ηχηρό μήνυμά του κατά του ICE.

7. Chappell Roan

Μπορεί το φόρεμά της να μην ηταν το πιο φανταχτερό αλλά η 27χρονη Roan ήταν σίγουρα η πιο τολμηρή της βραδιάς αφού εμφανίστηκε ημίγυμνη, φορώντας ένα διαφανές, μπορντό φόρεμα από δίχτυ που κρεμόταν από τα piercing που έχει στο στήθος της. Αρχικά κάλυπτε το στήθος της με ένα σάλι, αλλά καθώς πόζαρε για τους φωτογράφους, το έβγαλε, αφήνοντας τα στήθη της πλήρως εκτεθειμένα. Συνδύασε το τολμηρό φόρεμα με μαύρο στρινγκ, χρυσό κολιέ και μαύρα ψηλοτάκουνα παπούτσια με λουράκια.

6. Rose

Η λαμπερή τραγουδίστρια, συνθέτρια, χορεύτρια και εξαιρετική ποπ σταρ, μέλος του K-pop group «Blackpink», Rose, περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Grammy 2026 φορώντας ένα ασπρόμαυρο φόρεμα με ασύμμετρη φούστα, αλλά ήταν το νέο της χτένισμα που πραγματικά τράβηξε την προσοχή. Η τραγουδίστρια εντάχθηκε στην ομάδα των «καρέ», με το Bob cut.

5. Zara Larsson

Η Zara Larsson εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί των βραβείων Grammy 2026 φορώντας μια μακριά φούστα και ένα μπλουζάκι που θυμίζει την Britney των πρώτων χρόνων της καριέρας της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ανεβαίνοντας στη σκηνή μάλιστα πρόσθεσε και ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ, σχηματίζοντας έναν ήλιο.

4. Tyla

H 24χρονη Tyla, φόρεσε ένα φόρεμα Dsquared2 με φούστα από φτερά που κατέληγε σε μια εντυπωσιακή ουρά και ένα βαθύ ντεκολτέ διακοσμημένο με χρυσές λεπτομέρειες. Και με το φόρεμα να προέρχεται από τη συλλογή Fall/Winter 2013 της Dsquared2, το look της φαίνεται να είναι εντυπωσιακό.

3. Olivia Dean

Η πιο κομψή εμφάνιση ήταν με διαφορά εκείνη της Olivia Dean με Chanel , που κατέκτησε τελικά το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου καλλιτέχνη. Eκείνη έφτασε στο κόκκινο χαλί φορώντας το πιο εντυπωσιακό μαύρο και άσπρο φόρεμα με πούλιες της Chanel. Συνδύασε το μαύρο και άσπρο θέμα με ταιριαστά τακούνια που φαίνονταν κάτω από τη φούστα της.

2. Lady Gaga

Η εκκεντρική Lady Gaga, που απέσπασε σημαντικά βραβεία, εμφανίστηκε με μαύρη, φτερωτή δημιουργία Matières Fécales. Το look της κινήθηκε σε avant-garde ύφος, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι παραμένει πιστή στη μόδα ως μέσο έκφρασης. Η ίδια μάλιστα δεν έμεινε σε ένα φόρεμα, κάνοντας τις δικές της συνηθισμένες αλλαγές.

1. Doechii

Στην κορυφή της λίστας έρχεται η Doechii, της οποίας η εμφανίσεις συνήθως περιλαμβάνουν τα πάντα, από σορτς Louis Vuitton έως φορέματα Valentino couture, με την οποία να προτιμά να αποφασίζει αυθόρμητα. «Η σημερινή λάμψη βοήθησε να αποφασίσουμε για την τελική εμφάνιση», λέει. Τελικά, επέλεξε ένα ειδικά σχεδιασμένο φόρεμα Roberto Cavalli, εμπνευσμένο από το αρχείο της μάρκας από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 έως τις αρχές της δεκαετίας του 2000: ένα διαφανές πορτοκαλί τοπ με κορδόνια και μελιτζανί μπούστο που έπεφτε πίσω της σε μια ογκώδη, κλιμακωτή ουρά.

Εκείνη δεν σταμάτησε εκεί αφού διάλεξε και ένα ένα αξέχαστο ντύσιμο που φορούσε η Isabella Rossellini στην ταινία του 1992 Death Becomes Her.