Γρηγόρης Γκουντάρας για Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν κρίνονται οι σχέσεις από ένα “καλημέρα”»

Για τις σχέσεις του με την Κατερίνα Καινούργιου μετά το τέλος της συνεργασίας τους μίλησε ο Γρηγόρης Γκουντάρας, τονίζοντας ότι την αγαπάει πολύ.

Ο παρουσιαστής έδωσε κοινή συνέντευξη με τη σύζυγό του, Ναταλί Κάκκαβα στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι!» και τη δημοσιογράφο Ρέα Ιωάννου και ο Γρηγόρης Γκουντάρας αναφέρθηκε τόσο στην Κατερίνα Καινούργιου όσο και στην εκπομπή που ετοιμάζει.

«Κουράστηκε ο κόσμος από το πρωί με τη μαυρίλα», σχολίασε αρχικά ο δημοσιογράφος για τις πρωινές εκπομπές.

«Μου αρέσει πάρα πολύ η κυρία Φρόσω Κυριαζή. Μπράβο στην επιλογή, είναι εξαιρετική», δήλωσε ακόμα για τη νέα σύνθεση της εκπομπής «Super Κατερίνα».

«Με αγαπάει σαν άνθρωπο η Κατερίνα… Την ευχαριστώ και εγώ σαν άνθρωπο την αγαπώ πολύ. Δεν κρίνονται οι σχέσεις από ένα “καλημέρα” και από ένα “καλησπέρα”. Μακάρι να συναντηθούμε», απάντησε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Γκουντάρας για τις σχέσεις του με την Κατερίνα Καινούργιου.

«Ο Γρηγόρης αγαπάει την Κατερίνα, για να τελειώνει αυτό το θέμα. Την αγαπάει και την έχει στην καρδιά του. Ίσως είναι και ο μοναδικός που είναι 25 χρόνια με δυο παρουσιάστριες. Είναι ένας άνθρωπος πιστός, δοτικός και αφοσιωμένος και σίγουρα δεν κάνει δημόσιες σχέσεις. Είναι αυθεντικός», δήλωσε η Ναταλί Κάκκαβα για τον άντρα της ζωής της.

Τέλος, ο Γρηγόρης Γκουντάρας για την εκπομπή που ετοιμάζει τόνισε ότι θα είναι μόνο ψυχαγωγική και αν τελικά γίνει θα ανακοινωθεί από την Barking Well Media.