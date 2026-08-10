H Αγγελική Ηλιάδη κάνει ηλιοθεραπεία σε σκάφος με κίτρινο μπικίνι

Μια άκρως καλοκαιρινή και χαλαρωτική στιγμή απόλαυσε η Αγγελική Ηλιάδη και θέλησε να τη μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram.

Η γνωστή τραγουδίστρια δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες της από διακοπές που έκανε πάνω σε ένα σκάφος και έδειχνε, χαλαρή ευδιάθετη και φυσικά μαυρισμένη. Η Αγγελική Ηλιάδη σε μία από αυτές πόζαρε με κίτρινο μπικίνι κάτω από τον καυτό ελληνικό ήλιο.

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Ξαπλωμένη αναπαυτικά στις μεγάλες, λευκές μαξιλάρες του καταστρώματος, η γνωστή τραγουδίστρια πόζαρε με μαύρα γυαλιά ηλίου και το αγαπημένο της μαγιό, ξετρελαίνοντας τους θαυμαστές της στο Instagram. Μάλιστα, της χάρισαν αρκετά likes και κολακευτικά σχόλια.

«Εγώ και εσύ prive», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε το βράδυ της Κυριακής (09.08.2026) στο Instagram, χωρίς να διευκρινίζει με ποιον απόλαυσε αυτές τις όμορφες στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας με φόντο τη θάλασσα.

Πρόσφατα, η Αγγελική Ηλιάδη έκανε μία συγκλονιστική ανάρτηση, περιγράφοντας τι συνέβη στη ζωή της στις 6 Αυγούστου πριν από μερικά χρόνια όταν αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας ο γιος της. Μάλιστα, ανέφερε ότι ενώ πήγαινε στο χωριό της είδε μπροστά της τον Ιησού, τονίζοντας ότι ήταν εκεί για να τη βοηθήσει και να της δείξει ότι γνωρίζει και χαίρεται για την πίστη της.

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«Πριν κάποια χρόνια το έζησα το θαύμα. Τέτοια μέρα… μάλλον βραδάκι μόλις είχα πάρει τον μικρό μου από το νοσοκομείο της Άρτας… Όλα πήγαν καλά μετά από πολύ προσευχή στον Χριστό μας! Ανεβαίνοντας για το χωριό τον είδα μπροστά μου. Λαμπερό στον κατάλευκο, εκτυφλωτικό του χιτώνα, σαν φως από όλα τα αστέρια του σύμπαντος… ό,τι πιο όμορφο έχω δει στη ζωή μου…

Ήταν εκεί για να μου δείξει πως γνωρίζει και χαίρεται για την λατρεία και την πίστη και την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση που έχω σε Αυτόν! Δε θα το ξεχάσω όσο ζω σ ευχαριστώ Χριστέ μου γι’ αυτή την ευλογία. Ανοίξτε τα μάτια και την καρδιά σας σε Αυτόν», έγραψε η Αγγελική Ηλιάδη στην ανάρτησή της.