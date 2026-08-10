Έλλη Κοκκίνου: Με ολόσωμο μαγιό και μια φέτα καρπούζι σε πισίνα στην Κύθνο

Η Έλλη Κοκκίνου βρίσκεται στην Κύθνο και απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές, κάνοντας ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η Έλλη Κοκκίνου μέσα από τα social media μοιράστηκε τις νέες της φωτογραφίες από την Κύθνο.

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Σε μία από αυτές η ίδια ποζάρει με ολόσωμο ριγέ μαγιό μπροστά στην πισίνα απολαμβάνοντας το καρπούζι της.

Φανερά ανανεωμένη, η ίδια φροντίζει διαρκώς για την εικόνα της.

Πριν από λίγες ημέρες η Έλλη Κοκκίνου έκλεισε τα 56 και το γιόρτασε δίπλα σε αγαπημένους φίλους, σε μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της.