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Ιωάννα Τούνη: Η ξεχωριστή έκπληξη για τα γενέθλιά της – «Είχα πέσει για ύπνο, όταν με φώναξαν να βγω έξω»

Μόλις αντίκρισε την έκπληξη που είχαν ετοιμάσει, δεν έκρυψε τη χαρά και την έκπληξή της
Η Ιωάννα Τούνη
Η Ιωάννα Τούνη / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε μαζί τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της και τους φίλους της στις Μαλδίβες για τα 33α γενέθλιά της.

Μια ξεχωριστή έκπληξη περίμενε την Ιωάννα Τούνη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στις Μαλδίβες.

Η influnecer βρίσκεται αυτές τις ημέρες στον εξωτικό προορισμό, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και διακοπών με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στους φίλους της στο Instagram αποτυπώνεται η στιγμή που καταφτάνει στο σημείο του resort, όπου την περιμένουν για να αντικρίσει όσα είχαν ετοιμάσει για εκείνη.

Εκεί, ο γιος της, Πάρης, ο σύντροφός της, Δημήτρης Σπυριδωνίδης και η παρέα της, της ευχήθηκαν με  μία εντυπωσιακή τούρτα. Μόλις αντίκρισε την έκπληξη που είχαν ετοιμάσει, δεν έκρυψε τη χαρά και την έκπληξή της.

Χθες, η καλή της φίλης Δήμητρα Αλεξανδράκη της ευχήθηκε με ένα post στο Instagram γράφοντας «Χρόνια πολλά, να περάσεις τέλεια στις Μαλδίβες, παλιοζηλιάρα».

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