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Αθηνά Οικονομάκου: Οι νέες πόζες από Μπόρα Μπόρα και η εξομολόγηση – «Μπρούνο σ’ αγαπώ»

Το ζευγάρι βρίσκεται ακόμα στο ταξίδι του μέλιτος
Μπρούνο Τσερέλα, Αθηνά Οικονομάκου
Ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου
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Στο νησί Μπόρα Μπόρα χαίρεται τον έρωτά της με τον Μπρούνο Τσερέλα η Αθηνά Οικονομάκου, καθώς αυτός ήταν ο προορισμός των νεόνυμφων για το ταξίδι του μέλιτος.

Ο μήνας του μέλιτος συνεχίζεται στη Γαλλική Πολυνησία και η γνωστή ηθοποιός μοιράζεται συνέχεια φωτογραφίες και βίντεο στο Instagram. H Αθηνά Οικονομάκου και o Μπρούνο Τσερέλα είναι full in love και μάλιστα η καλλιτέχνιδα εξέφρασε δημοσίως την αγάπη της για τον άντρα της.

Τη Δευτέρα (10.08.2026) η Αθηνά Οικονομάκου ανέβασε μία φωτογραφία της στο Instagram και έκανε μια τρυφερή εξομολόγηση για τον Μπρούνο Τσερέλα.

«Υπάρχει κάτι ξεχωριστό στο να σε φωτογραφίζει κάποιος που ξέρει ακριβώς πώς να σε βλέπει. Ο σύζυγός μου. Σ’ αγαπώ Μπρούνο», έγραψε ως λεζάντα η Αθηνά Οικονομάκου.

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Η ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου για τον Μπρούνο Τσερέλα

Παράλληλα, μοιράστηκε και άλλα στιγμιότυπα από το ταξίδι τους.

«Εμείς. Κάπου ανάμεσα σε παράδεισο και γη», έγραψε ως λεζάντα στη φωτογραφία τους η Αθηνά Οικονομάκου.

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Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένοι.

Σημειώνεται ότι η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα γνωρίστηκαν το 2024 και η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα σε έναν μεγάλο έρωτα που επισφραγίστηκε φέτος με θρησκευτικό γάμο.

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