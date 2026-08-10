Τζέσι Κέιβ: Η ηθοποιός του «Harry Potter» άνοιξε λογαριασμό στο OnlyFans και κερδίζει έως και 17.000 ευρώ την ημέρα

Η Τζέσι Κέιβ έγινε γνωστή μέσα από την ταινία του «Harry Potter» και τον ρόλο της Lavender Brown και είναι ηθοποιός τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ωστόσο, σε συνέντευξη της στους Times, αποκάλυψε ότι έχει ήδη κερδίσει περισσότερα χρήματα μέσω του OnlyFans από όσα απέφερε συνολικά η καριέρα της ως καλλιτέχνης.

Η 39χρονη ηθοποιός αποκάλυψε ότι μέσα σε μία ημέρα από τη δημιουργία του λογαριασμού της στο OnlyFans το 2025 κέρδισε 15.000 λίρες, περίπου 17.000 ευρώ. «Έχω κερδίσει εύκολα περισσότερα μέσα σε έναν χρόνο από όσα κέρδισα σε ολόκληρη την καριέρα μου ως ηθοποιός», ανέφερε.

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Η ηθοποιός ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2025 ότι είχε δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει στους χρήστες να εγγράφονται ως συνδρομητές σε δημιουργούς περιεχομένου.

Η ίδια, ωστόσο, είχε διευκρινίσει από την αρχή ότι δεν θα δημοσίευε σεξουαλικό περιεχόμενο. Αντίθετα, το περιεχόμενό της θα επικεντρωνόταν στα μακριά μαλλιά της, με βίντεο στα οποία τα χτενίζει και τα δείχνει. «Εγώ απλώς παίζω με τα μαλλιά μου!», είχε γράψει χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στο περιεχόμενο που δημοσιεύει στην πλατφόρμα.

Την περίοδο εκείνη είχε γράψει στο Substack ότι ένιωθε «ντροπή» για την απόφασή της να δημιουργήσει λογαριασμό στο OnlyFans. Όπως εξηγούσε, το έβλεπε ως «απόδειξη της αποτυχίας» της να βγάλει ή να κρατήσει χρήματα μέσα από τη δουλειά της ως ηθοποιός και συγγραφέας, ύστερα από 18 χρόνια στον χώρο της τέχνης.

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«Ήταν μια στιγμή απόλυτης απόγνωσης, είχα καταρρεύσει»

Μιλώντας στους Times εξήγησε ότι στράφηκε στο OnlyFans αφού είχε περάσει μια πολύ δύσκολη περίοδο στην επαγγελματική της ζωή. Είχε, όπως είπε, «καταρρεύσει» και είχε φτάσει σε «σημείο απόλυτης απόγνωσης» μετά την απόρριψή της για έναν ακόμη ρόλο.

Αρχικά πίστευε ότι η πλατφόρμα θα αποτελούσε μια προσωρινή λύση, η οποία θα της επέτρεπε να βγάλει μερικές χιλιάδες λίρες. Τελικά, όπως λέει σήμερα, τα έσοδα από το OnlyFans «έσωσαν πραγματικά τη ζωή μας».

Η Τζέσι Κέιβ έχει τέσσερα παιδιά με τον αρραβωνιαστικό της, Άλφι Μπράουν, και η οικονομική ασφάλεια που της προσφέρει πλέον η πλατφόρμα έχει αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά της.

Παρόλα αυτά, η ίδια γνωρίζει ότι το μοντέλο αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει για πάντα. Όπως εξηγεί, έχει «ελάχιστο χρόνο» για να συνεχίσει να κερδίζει χρήματα από το OnlyFans, καθώς δεν σκοπεύει να εμφανίζεται γυμνή στη σελίδα της.

«Δεν ξέρω πόσο καιρό μπορώ να συνεχίσω αν δεν αρχίσω να δίνω περισσότερα», δήλωσε. «Το βασικό είναι ότι δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να σταματήσω και απολαμβάνω αρκετά από όσα κάνω. Υπάρχουν όμως και πολλά που δεν απολαμβάνω».