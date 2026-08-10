Η Ρούλα Κορομηλά αποχαιρετάει τον Νίκο Καλογερόπουλο: «Έχω να θυμάμαι πολλά»

Η Ρούλα Κορομηλά, με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, είπε το δικό της αντίο στον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια το βράδυ της Κυριακής (09.08.2026).

Η Ρούλα Κορομηλά δημοσίευσε μια φωτογραφία του Νίκου Καλογερόπουλου, γράφοντας για το ταλέντο και την προσωπικότητά του, εκφράζοντας παράλληλα τη στεναχώρια της.

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«Θαύμαζα το τεράστιο ταλέντο του. Ερμήνευσε καθηλωτικά και αξεπέραστα ρόλους ανεπανάληπτους. Σπουδαίος άνθρωπος.