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Η Ρούλα Κορομηλά αποχαιρετάει τον Νίκο Καλογερόπουλο: «Έχω να θυμάμαι πολλά»

Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία του ηθοποιού γράφοντας για το ταλέντο και την προσωπικότητά του
Η Ρούλα Κορομηλά
Η Ρούλα Κορομηλά / NDP PHOTO
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Η Ρούλα Κορομηλά, με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, είπε το δικό της αντίο στον Νίκο Καλογερόπουλο που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια το βράδυ της Κυριακής (09.08.2026).

Η Ρούλα Κορομηλά δημοσίευσε μια φωτογραφία του Νίκου Καλογερόπουλου, γράφοντας για το ταλέντο και την προσωπικότητά του, εκφράζοντας παράλληλα τη στεναχώρια της.

«Θαύμαζα το τεράστιο ταλέντο του. Ερμήνευσε καθηλωτικά και αξεπέραστα ρόλους ανεπανάληπτους. Σπουδαίος άνθρωπος.

Στεναχωρήθηκα πολύ. Καλό ταξίδι Νίκο Καλογερόπουλε. Έχω να θυμάμαι πολλά…», έγραψε η γνωστή παρουσιάστρια στην ανάρτησή της.

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