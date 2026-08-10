Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 10 Αυγούστου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος;

Ταύρος: Το τετράγωνο του Ερμή με τον Χείρωνα αναμοχλεύει παλιά συναισθήματα ή αμφιβολίες που πίστευες ότι είχες αφήσει πίσω σου. Προσοχή στις παρεξηγήσεις, καθώς κάποια σχόλια ενδέχεται να τα εκλάβεις πιο προσωπικά απ’ όσο είναι. Η ημέρα, ωστόσο, προσφέρεται για ουσιαστική ενδοσκόπηση, ώστε να ανακαλύψεις τι σε ενοχλεί πραγματικά και ποιες αλλαγές είναι απαραίτητες.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι οικογενειακές συζητήσεις, όπου η ψυχραιμία και η κατανόηση κρίνονται απαραίτητες. Μέσω ενός ειλικρινούς διαλόγου, μπορεί να επιτευχθεί το κλείσιμο ενός κύκλου που σε ταλαιπωρούσε για μεγάλο διάστημα.

Δίδυμοι: Η επικοινωνία σας εντείνεται, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και πιο ευαίσθητη. Το τετράγωνο Ερμή – Χείρωνα ενδέχεται να προκαλέσει παρεξηγήσεις ή να σας οδηγήσει σε αμφισβήτηση των αποφάσεών σας. Καλό είναι να αποφύγετε τις βιαστικές απαντήσεις και να ακούσετε με προσοχή τι πραγματικά θέλουν να σας πουν οι συνομιλητές σας.

Μια πληροφορία που αρχικά θα σας προβληματίσει, αργότερα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη. Η εμπειρία σας θα αποτελέσει πολύτιμο σύμμαχο, καθώς η ανασφάλεια μπορεί να προσπαθήσει να επηρεάσει τις επιλογές σας.

Καρκίνος: Οι οικονομικές και προσωπικές σου αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την περίοδο. Το τετράγωνο Ερμή – Χείρωνα ενδέχεται να προκαλέσει αμφιβολίες για μια επιλογή ή να φέρει μικρές εντάσεις σε οικονομικά ζητήματα.

Μην βιαστείς να λάβεις άμεσες αποφάσεις. Αντιθέτως, σκέψου ψύχραιμα, αξιολόγησε τα δεδομένα και απέφυγε τις περιττές συγκρίσεις με τους άλλους. Η αυτοπεποίθησή σου θα ενισχυθεί όταν αναγνωρίσεις όλα όσα έχεις ήδη καταφέρει με τις δικές σου δυνάμεις.

Λέων: Ο Ερμής στο ζώδιό σας σάς καθιστά πρωταγωνιστές των εξελίξεων. Ωστόσο, η όψη του με τον Χείρωνα υποδηλώνει πως ο τρόπος έκφρασής σας ενδέχεται να παρερμηνευτεί εύκολα.

Αποφύγετε τις υπερβολές και μη επιδιώκετε να αποδείξετε την αξία σας μέσα από αντιπαραθέσεις. Αντιθέτως, μια ήρεμη και σαφής επικοινωνία θα αποδειχθεί πιο επωφελής. Σε περίπτωση που δεχτείτε κριτική, αντιμετωπίστε την ως ευκαιρία για εξέλιξη και όχι ως προσωπική επίθεση.

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