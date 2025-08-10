H Αμαλία Κωστοπούλου κάνει διακοπές στη Ζάκυνθο: Η δροσερή βουτιά από σκάφος και ο έρωτας με τον Τζέικ Μέντγουελ

Διακοπές στην Ελλάδα απολαμβάνει αυτό το διάστημα η Αμαλία Κωστοπούλου, η οποία πρόκειται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον αγαπημένο της, Τζέικ Μέντγουελ μέσα στο 2026. Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου ταξίδεψε στην Ελλάδα με τον σύντροφό της για στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

Μάλιστα, η Αμαλία Κωστοπούλου είχε βρεθεί ξανά στη χώρα μας πριν από έναν μήνα για να παρευρεθεί σε γάμο φίλης της στην Κρήτη. Αυτή τη φορά, αν και δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες από την εξόρμησή της σκάφος, δεν αποκάλυψε πού ακριβώς βρίσκεται και αρκέστηκε να γράψει σε μία από τις αναρτήσεις της μόνο τη λέξη «home», που σημαίνει σπίτι.

Μάλιστα, η Αμαλία Κωστοπούλου και μέλλοντας σύζυγός της επισκέπτονται υπέροχες παραλία με το σκάφος τους.

Το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) η Αμαλία Κωστοπούλου μοιράστηκε μία σειρά από νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ελλάδα και όπως φαίνεται από μία από αυτές, βρίσκονται στη Ζάκυνθο και για την ακρίβεια επισκέφθηκαν και το φημισμένο Ναυάγιο. Μάλιστα, παράλληλα δημοσίευσε και ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται να πηδάει από ένα φουσκωτό σκάφος και να απολαμβάνει μία δροσερή βουτιά στα μπλε νερά της θάλασσας.

Επίσης σε μία από τις πόζες που ανέβασε στο Instagram η ίδια βρίσκεται στην αγκαλιά του μέλλοντα συζύγου της και απολαμβάνουν μαζί ένα ρομαντικό ηλιοβασίλεμα.

«Σούρουπο και αστερόσκονη», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Αμαλία Κωστοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14 Φεβρουαρίου 2025 ο Jake έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του κάτω από τον πύργο του Άιφελ στο Παρίσι. Μάλιστα, η Αμαλία Κωστοπούλου έχει κάνει ήδη πρόβα νυφικού στη Νέα Υόρκη.

«Είναι μια προσωπική στιγμή της κόρης μου αλλά και της οικογένειας μου, δεν θα ήθελα να μοιραστώ τίποτα πάνω σε αυτό και ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας», δήλωσε πρόσφατα η Τζένη Μπαλατσινού σε σχετική ερώτηση για τον επικείμενο γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου.