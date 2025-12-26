Lifestyle

H Άννα Κανδαράκη συγκινεί: Φέτος ήταν μια χρονιά που ήρθα αρκετά κοντά στον θάνατο

«Πόσα "πρέπει", πρέπει να σηκώσουμε ακόμα;», είπε η γνωστή ψυχολόγος
Άννα Κανδαράκη
Η Άννα Κανδαράκη

Ένα σημαντικό μήνυμα ζωής με αφορμή τα Χριστούγεννα θέλησε να στείλει η κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια Άννα Κανδαράκη, η οποία όπως έχει αποκαλύψει βρέθηκε για δεύτερη φορά αντιμέτωπη με τον καρκίνο.

Η κλινική ψυχολόγος, μοιράστηκε ένα συγκινητικό βίντεο στο Instagram, στο οποίο εξομολογείται ότι φέτος ήρθε πολύ κοντά στον θάνατο, λόγω του καρκίνου, και προέτρεψε στους διαδικτυακούς της φίλους να μην ζουν με τα «πρέπει». 

«Φέτος μια χρονιά που ήρθα αρκετά κοντά στο θάνατο.. και ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη σκέψη, που θα ήθελα να την ήξερα νωρίτερα. Πόσα “πρέπει”, πρέπει να σηκώσουμε ακόμα; Και μήπως ήρθε η ώρα να πετάξουμε μερικά; Σκεφτείτε το.

Καλή γιορτινή μέρα (δε ξέρω αν θα τα πούμε πριν την αλλαγή του χρόνου. Έτσι κι αλλιώς,.. είπα θ’ ανεβάσω βίντεο όταν θέλω και όχι επειδή “πρέπει να ανεβάσω”) Την αγάπη μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Άννα Κανδαράκη.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr. Anna Kandaraki (@anna_kandaraki)

Aξίζει να σημειωθεί ότι πριν από μερικές ημέρες, η γνωστή κλινική ψυχολόγος και ψυχοθεραπεύτρια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που έδωσε όταν νόσησε για δεύτερη φορά από καρκίνο στο αίμα.

