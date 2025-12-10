H Αθηνά Οικονομάκου διαψεύδει πως παντρεύεται με τον Μπρούνο Τσερέλα: «Θα φανεί στο μέλλον»

Τέλος στα δημοσιεύματα που την θέλουν να παντρεύεται με τον Μπρούτσο Τσερέλα το καλοκαίρι του 2026, έδωσε η Αθηνά Οικονομάκου σε δηλώσεις που έκανε στις κάμερες, το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025).

Η γνωστή επιχειρηματίας κλήθηκε να απαντήσει για τις φήμες περί γάμου της με τον αγαπημένο της Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, γελώντας αμήχανα. Δίπλα της η Μαίρη Συνατσάκη παρακολουθούσε και εκείνη με γέλιο τις δηλώσεις της φίλης της. «Είναι όλα ψέματα», είπε με χαμόγελο η Αθηνά Οικονομάκου.

«Γύρω στις 10 με 16 Ιουνίου θα είσαι μήπως στην Πάρο;», την ρώτησε ο δημοσιογράφος με την ίδια να απαντά «όχι».

«Όχι. Δεν ξέρω πως κυκλοφόρησε ότι θα παντρευτώ. Είναι ψέματα όλα. Θα φανεί στο μέλλον αλλά είναι όλα ψέματα. Ο Μπρούνο λατρεύει την Πάρο και εμένα μου αρέσει πολύ, αυτό», σχολίασε η Αθηνά Οικονομάκου

«Δεν έχω πάρει προσκλητήριο οπότε δεν είναι ισχύει», συμπλήρωσε η Μαίρη Συνατσάκη.

Την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησαν πληροφορίες από την εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται» που ήθελαν τον Μπρούτσο Τσερέλα να έχει κάνει πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου και ο γάμος τους να γίνεται στην Πάρο το προσεχές καλοκαίρι.