H Αθηνά Οικονομάκου έγινε 40 ετών και έκανε ένα μεγάλο πάρτι – Στο πλευρό της ο Μπρούνο Τσερέλα

H Αθηνά Οικονομάκου την Παρασκευή (06.03.2026) έγινε 40 ετών και γιόρτασε την κομβική αυτή στιγμή της ζωής της με ένα μεγάλο πάρτι και έχοντας – φυσικά – στο πλευρό της τον μέλλοντα σύζυγό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Η γνωστή ηθοποιός μία ημέρα αργότερα δημοσίευσε στο Instagram κάποιες αναμνηστικές φωτογραφίες από το πάρτι που έκανε στο σπίτι της. Σε αυτές φαίνεται η Αθηνά Οικονομάκου να σβήνει μία εντυπωσιακή τούρτα, ενώ πόζαρε και στην αγκαλιά του Μπρούνο Τσερέλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ανάμεσα στους καλεσμένους της ήταν και αρκετά δημοφιλή πρόσωπα, όπως η Σίσσυ Χρηστίδου, η Χριστίνα Κοντοβά, η Λένα Δροσάκη, o Κωνσταντίνος Δέδες και άλλοι.

«

Level 40 Unlocked», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Αθηνά Οικονομάκου.

Εν τω μεταξύ, ο Μπρούνο Τσερέλα θέλησε να ευχηθεί στη σύντροφό του με τον πιο γλυκό τρόπο.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Εύχομαι η ζωή να σου χαμογελά κάθε μέρα. Αυτά τα 40 χρόνια να αποτελέσουν την αρχή μιας περιόδου γεμάτης όνειρα που πραγματοποιούνται, αγάπη, χαρά και νέες περιπέτειες», έγραψε στο Instagram ο Μπρούνο Τσερέλα και η Αθηνά Οικονομάκου αναδημοσίευσε τις ευχές του στο δικό της προφίλ.