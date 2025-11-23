H Cardi B μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του γιού της σε χρυσό μενταγιόν – Οι πρώτες εικόνες αγκαλιά με το μικρό αγοράκι

Η πασίγνωστη τραγουδίστρια Cardi B έγινε μητέρα για τέταρτη φορά, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της, καρπό του έρωτά της με τον Στέφαν Ντιγκς.

«Η ζωή μου ήταν πάντα ένας συνδυασμός από διαφορετικά κεφάλαια και διαφορετικές εποχές. Το προηγούμενο κεφάλαιο ήταν η αρχή μιας νέας εποχής. Το να ξεκινάς από την αρχή δεν είναι ποτέ εύκολο, αλλά άξιζε!», είχε εξομολογηθεί η Cardi B, επιβεβαιώνοντας την εγκυμοσύνη της με τον γιό της.

Μάλιστα, σε νέα δημοσίευση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Cardi B μας δείχνει τις πρώτες εικόνες μέσα από το μαιευτήριο, με την ίδια να ποζάρει καθισμένη σε μια πολυθρόνα, έχοντας στην αγκαλιά της τον γιο της, ενώ δημοσίευσε και μια φωτογραφία με εκείνη, τον σύντροφό της και το παιδί τους.

H Cardi B έφερε στον κόσμο το τέταρτο παιδί της στις 4 Νοεμβρίου και δύο εβδομάδες μετά η Juliane Marie Corona, ιδιοκτήτρια του οργανισμού Mommy Made Encapsulation, αποκάλυψε στο Instagram πως η 33χρονη ράπερ μετέτρεψε τον ομφάλιο λώρο του παιδιού της σε ένα χρυσό μενταγιόν σε σχήμα καρδιάς.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του οργανισμού, το κόστος για μία τέτοια κίνηση ανέρχεται στα 500 δολάρια, ενώ υπάρχει και μία έξτρα χρέωση 50 δολαρίων για όποιον θέλει να το μετατρέψει σε αναμνηστικό.