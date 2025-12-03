H Ελένη Μενεγάκη στην ορκωμοσία του Άγγελου Λάτσιου στο Ναυτικό με τον Γιάννη Λάτσιο και τον Μάκη Παντζόπουλο

Μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή βίωσε η Ελένη Μενεγάκη και η οικογένειά της, καθώς ο μονάκριβος γιος της, Άγγελος Λάτσιος, ορκίστηκε στο Ναυτικό την Τετάρτη (03.12.2025).

Όπως αποκάλυψε η όμορφη παρουσιάστρια, δημοσιεύοντας μία σειρά από φωτογραφίες στο Instagram, στο πλευρό του 23χρονου βρισκόταν σύσσωμη η οικογένειά του, η μητέρα του Ελένη Μενεγάκη, ο πατέρας του Γιάννης Λάτσιος και ο πατριός του, Μάκης Παντζόπουλος. Ο Άγγελος Λάτσιος φωτογραφήθηκε μάλιστα μαζί τους, φορώντας τη στολή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, στο πλευρό του νεαρού βρέθηκαν και η γιαγιά του, Ζέτα Μισόκαλο, καθώς και ο θείος του, Θοδωρής Μισόκαλος, μητέρα και αδελφός της Ελένης Μενεγάκη.

«Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη… τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν…. Γέλασα, δάκρυσα, όλα μαζί! Περηφάνεια, συγκίνηση και άπειρη αγάπη! Μονάκριβε μου σ αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου! Όλοι σ’ αγαπάμε!», έγραψε η παρουσιάστρια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες με τον αγαπημένο της Άγγελο και μάλιστα μία από αυτές ήταν μία selfie με τον γιο της και με τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Λάτσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

Εν τω μεταξύ, την Κυριακή (30.11.2025), ο Άγγελος Λάτσιος έγινε 23 ετών και η Ελένη Μενεγάκη θέλησε να του στείλει ευχές και δημοσίως.

Έτσι, η διάσημη παρουσιάστρια δημοσίευσε μία σειρά από κοινές τους πόζες, από την εποχή που ο Άγγελος Λάτσιος ήταν μικρό αγοράκι μέχρι και σήμερα.