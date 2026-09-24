Πόπη Μαλλιωτάκη: Γιατί έχει γεμίσει ο κόσμος ηλίθιους, περονόσπορος έχει πέσει, τι συμβαίνει τώρα τελευταία; 

Η Πόπη Μαλλιωτάκη δημοσίευσε βίντεο στο TikTok, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 2026 και εξέφρασε με χιουμοριστικό αλλά αιχμηρό ύφος μια απορία που την απασχολεί έντονα – όπως είπε – το τελευταίο διάστημα. Η τραγουδίστρια με καθαρά χιουμοριστική και αυθόρμητη διάθεση, θέλησε να μοιραστεί με έναν «αφοπλιστικό» τρόπο μια καθημερινή σκέψη της.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη ανέφερε: «Λύστε μου μια απορία, γιατί έχει γεμίσει όλος ο κόσμος ηλίθιος; Περονόσπορος έχει πέσει; Τι συμβαίνει;». Στη συνέχεια, με το ίδιο χιουμοριστικό αλλά αιχμηρό ύφος, ανέφερε πως όπου κι αν βρεθεί συναντά έναν άνθρωπο που την εκνευρίζει. «Όπου κι αν πάω, έναν ηλίθιο θα βρω. Είτε στην παρέα, είτε σε κάποιο μαγαζί, οπουδήποτε. Εσάς σας συμβαίνει το ίδιο ή μόνο σ’ εμένα συμβαίνει;» αναρωτήθηκε.

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Το βίντεο δεν άργησε να τραβήξει την προσοχή των followers της, με την ίδια πάντως να κλείνει την τοποθέτησή της σε πιο τρυφερό τόνο, στέλνοντας την αγάπη της στους διαδικτυακούς της φίλους: «Σας αγαπώ, φιλάκια πολλά».

Η Ποπη Μαλλιωτάκη συνεχίζει ενεργά την καριέρα της στο τραγούδι, ενώ παρουσιάζει το δικό της ταξιδιωτικό ριάλιτι με τίτλο «Escapers». Στην εκπομπή αυτή ταξιδεύει μαζί με τον γιο της, Βασίλη Λαζαρίδη, σε διάφορα δημοφιλή μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού, ξεδιπλώνοντας την καθημερινότητά τους.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη είναι ιδιαίτερα ενεργή στο TikTok και στο Instagram, όπου μοιράζεται αυθόρμητα βίντεο, σκέψεις από τη ζωή της και στιγμές από τη δουλειά της, συγκεντρώνοντας συχνά το ενδιαφέρον της lifestyle επικαιρότητας.