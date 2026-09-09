H Ιωάννα Τούνη σε βίντεο – απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Προλαβαίνουμε να αλλάξουμε ημερομηνία και να μην ανοίξουμε;»

Η Ιωάννα Τούνη εκμεταλεύεται στο έπακρο το χιουμοριστικό σχόλιο που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή της, με στόχο όπως φαίνεται να διαφημίσει όσο περισσότερο μπορεί, το νέο κατάστημα που ανοίγει στο Παρίσι. Η επιχειρηματίας επανήλθε το πρωί της Τετάρτης (09-09-2026) με ένα βίντεο στο TikTok.

Στο ξεκίνημα του βίντεο, η Ιωάννα Τούνη δείχνει το μήνυμα που έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια με ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο, εμφανίζεται «έντρομη» να τρέχει προς την ξαδέρφη της, Κωνσταντίνα, η οποία βρίσκεται στην κουζίνα του καταστήματος στο Παρίσι.

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«Κωνσταντίνα, έχουμε ασφάλεια φωτιάς;», την ρωτά η επιχειρηματίας. «Έχουμε», της απαντά εκείνη. Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει, αυτή τη φορά με ακόμη μεγαλύτερη αγωνία: «Πλημμύρας;». «Έχουμε», απαντά ξανά η Κωνσταντίνα.

«Ωραία, ας προσευχηθούμε», λέει η Ιωάννα Τούνη, κοιτάζοντας την ξαδέρφη της. «Ακούω ιδέες. Προλαβαίνουμε να αλλάξουμε ημερομηνία και να μην ανοίξουμε αύριο; Τα σκόρδα κάνουν δουλειά; Έχει κανείς κονέ με παπά για express αγιασμό το πρωί;», έγραψε στο βίντεο η γνωστή influencer.

Οι αναρτήσεις που προηγήθηκαν

Όλα ξεκίνησαν όταν η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε στο Instagram ότι στα εγκαίνια θα κερνάει παραδοσιακό ελληνικό Freddo Espresso όλους τους Έλληνες που θα αγοράσουν κρουασάν. Μαθαίνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται την ίδια μέρα στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η influencer ανέβασε ένα χιουμοριστικό story λέγοντας: «Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε».