H Ιωάννα Τούνη σε βίντεο – απάντηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Προλαβαίνουμε να αλλάξουμε ημερομηνία και να μην ανοίξουμε;»

Η Ιωάννα Τούνη εκμεταλεύεται στο έπακρο το χιουμοριστικό σχόλιο που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή της, με στόχο όπως φαίνεται να διαφημίσει όσο περισσότερο μπορεί, το νέο κατάστημα που ανοίγει στο Παρίσι. Η επιχειρηματίας επανήλθε το πρωί της Τετάρτης (09-09-2026) με ένα βίντεο στο TikTok.
Στο ξεκίνημα του βίντεο, η Ιωάννα Τούνη δείχνει το μήνυμα που έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στη συνέχεια με ιδιαίτερα χιουμοριστικό τρόπο, εμφανίζεται «έντρομη» να τρέχει προς την ξαδέρφη της, Κωνσταντίνα, η οποία βρίσκεται στην κουζίνα του καταστήματος στο Παρίσι.
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«Κωνσταντίνα, έχουμε ασφάλεια φωτιάς;», την ρωτά η επιχειρηματίας. «Έχουμε», της απαντά εκείνη. Η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει, αυτή τη φορά με ακόμη μεγαλύτερη αγωνία: «Πλημμύρας;». «Έχουμε», απαντά ξανά η Κωνσταντίνα.
«Ωραία, ας προσευχηθούμε», λέει η Ιωάννα Τούνη, κοιτάζοντας την ξαδέρφη της. «Ακούω ιδέες. Προλαβαίνουμε να αλλάξουμε ημερομηνία και να μην ανοίξουμε αύριο; Τα σκόρδα κάνουν δουλειά; Έχει κανείς κονέ με παπά για express αγιασμό το πρωί;», έγραψε στο βίντεο η γνωστή influencer.
Οι αναρτήσεις που προηγήθηκαν
Όλα ξεκίνησαν όταν η Ιωάννα Τούνη ανακοίνωσε στο Instagram ότι στα εγκαίνια θα κερνάει παραδοσιακό ελληνικό Freddo Espresso όλους τους Έλληνες που θα αγοράσουν κρουασάν. Μαθαίνοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται την ίδια μέρα στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η influencer ανέβασε ένα χιουμοριστικό story λέγοντας: «Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε».
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Ο πρωθυπουργός σήκωσε το γάντι και αναδημοσίευσε το story της, σχολιάζοντας με χιούμορ: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε…».
Η Ιωάννα Τούνη έκλεισε τον διάλογο ανεβάζοντας μια νέα φωτογραφία γράφοντας «Αντίο από εμένα».
Δεν αρκέστηκε, όμως, μόνο σε αυτό αλλά δημοσίευσε και ένα emoji με σκόρδο αλλά και κάποια από τα μηνύματα που έλαβε μετά την χιουμοριστική απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.