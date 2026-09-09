Ο Γιάννης Σπαλιάρας για τη νέα σχέση του: Δεν είναι Ελληνίδα, τώρα πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα

Ο Γιάννης Σπαλιάρας παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Ok!» που κυκλοφορεί και μεταξύ άλλων, μίλησε για τη νέα σχέση του. Αποκάλυψε ότι είναι 28 ετών, πως δεν είναι Ελληνίδα και ανέφερε ότι γνωρίστηκαν τυχαία. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, όπως είπε ο 51χρονος.

Ο Γιάννης Σπαλιάρας ρωτήθηκε για τον χωρισμό του, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχέσης, αλλά και για όσα έχουν συμβεί τελευταία στην προσωπική του ζωή. Ανέφερε πως έχει αλλάξει και πλέον αφιερώνεται ολοκληρωτικά στη σύντροφό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσο για την περίοδο μετά τον χωρισμό του, το μοντέλο περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, ιδιαίτερα μετά από τέσσερα χρόνια συγκατοίκησης, αλλά και το πώς αισθάνεται σήμερα για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη σχέση του μέχρι το τέλος.

Συμφωνείς ότι ένας χωρισμός είναι ένας μικρός θάνατος;

Ήταν πάρα πολύ δύσκολα μετά από τέσσερα χρόνια συγκατοίκησης. Μετά τον χωρισμό, πιο πολύ περνούσα τον χρόνο μου στο σπίτι. Δεν ήμουν σε φάση να βγαίνω έξω, όπως κάνουν πολλοί άντρες σε παρόμοια κατάσταση. Οπότε έτσι ήταν πιο επώδυνο. Αλλά μέσα μου αισθάνομαι πάρα πολύ καλά, επειδή ήμουν σωστός και τίμιος μέχρι το τέλος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήταν η μεγαλύτερη σχέση που έχεις κάνει μέχρι τώρα;

Ναι, και ήταν η μόνη σχέση που δόθηκα απόλυτα. Πρέπει να σου πω ότι η πρώην σύντροφός μου μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο που έχω δεχτεί, με έμαθε να αγαπάω ολοκληρωτικά. Είναι όμως άλλο τα συναισθήματα και άλλο η συμβατότητα δύο ανθρώπων.

Με τη νέα σου αγαπημένη πότε γνωριστήκατε;

Δεδομένου ότι η ρήξη με την πρώην μου ήρθε τον Μάρτιο και έχουμε Σεπτέμβριο, και είμαι σε νέα σχέση, νιώθω ότι είναι πολύ αργά να μιλάω για την πρώην μου και πολύ νωρίς για να μιλήσω για τη νυν μου. Θα σου πω μόνο ότι είναι 28 χρόνων, δεν είναι Ελληνίδα, ούτε ζει στην Ελλάδα, και προσπαθούμε να το βρούμε με την απόσταση.

Ο ίδιος γνωστοποίησες στο Instagram ότι άλλαξες σελίδα στην προσωπική σου ζωή.

Επειδή την έδειξα στo Instagram, δεν σημαίνει ότι θέλω και να αποκαλύψω την ταυτότητά της. Γνωριστήκαμε τυχαία σε παραλία της Αττικής. Εκείνη πρώτη με κοίταξε, και πάθαμε σοκ και οι δυο.

Δηλαδή ήταν κεραυνοβόλος έρωτας;

Ναι, ήταν. Τώρα πιστεύω στον κεραυνοβόλο έρωτα. Παλαιότερα δεν πίστευα απόλυτα. Τόσο ξαφνικά δεν μου είχε ξανατύχει.

Άρα καλά λένε ότι «ο έρωτας με έρωτα περνάει»;

Νομίζω ότι αυτά τυχαίνουν. Δεν επιλέγουμε να ερωτευτούμε. Όσο και να το θέλεις, δεν γίνεται. Οι δύο προηγούμενες σχέσεις μου είχαν απόσταση τέσσερα χρόνια. Μετά από μια σχέση με μια τόσο καλή κοπέλα, ήμουν πολύ απογοητευμένος. Περίμενα ότι θα είμαι μόνος μου για χρόνια. Όπως είχε συμβεί και την προηγούμενη φορά. Είχα χωρίσει το 2018, και την Αγγελική τη γνώρισα το 2022. Προετοιμαζόμουν λοιπόν για κάτι ανάλογο. Αλλά η ζωή είναι πραγματικά πολύ απρόβλεπτη και ο φτερωτός θεός τα πετάει τα βέλη χωρίς να ρωτάει.

Στις σχέσεις σου ήσουν πάντα πιστός;

Όχι, μόνο στην τελευταία μου με απασχόλησε. Η πρώην μου μου το έβγαλε αυτό. Ήμασταν πολύ καλά. Με άλλαξε πραγματικά. Αυτό είναι το κέρδος μου από αυτή τη σχέση.

Πιστεύεις ότι είσαι καλός σύντροφος;

Νομίζω ότι καλός είμαι τα τελευταία χρόνια (γελάει). Είμαι υποστηρικτικός και αφιερώνομαι στη σύντροφό μου.