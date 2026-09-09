Σμαράγδα Καρύδη: Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος, έχω αφήσει και δουλειά για έναν έρωτα

Η Σμαράγδα Καρύδη ήταν η πρώτη καλεσμένη, στην πρεμιέρα της 4ης σεζόν του δημοφιλούς podcast «Rainbow Mermaids» και μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για την απιστία και τη σημασία του έρωτα στη ζωή της. Η ηθοποιός παραδέχτηκε πως έχει κάνει υποχωρήσεις για ανθρώπους που αγαπούσε. Δεν κοιτάζει το παρελθόν. Εστιάζει στο μέλλον και στις προκλήσεις του.

Όταν η συζήτηση έφτασε στην απιστία, η Σμαράγδα Καρύδη εξομολογήθηκε πως έχει συγχωρήσει και το έχει μετανιώσει. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για τα επαγγελματικά της και αναφέρθηκε στον εμβληματικό της ρόλο ως «Ντάλια» στη σειρά «Στο Παρά Πέντε». Θυμήθηκε αστεία περιστατικά από τα γυρίσματα και εξήγησε πώς αυτός ο ρόλος επηρέασε τη ζωή της.

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Μίλησε ανοιχτά για το πώς βλέπει τις σχέσεις, εξηγώντας τις δικές της κόκκινες γραμμές. Αναφέρθηκε σε όσα την τρομάζουν στην καθημερινότητα, αλλά και στις εσωτερικές της μάχες, στο πέρασμα του χρόνου.

«Έχω συγχωρήσει απιστία και ήταν λάθος μου… Δεν το παίρνω προσωπικά όμως, ότι δεν είμαι εγώ επαρκής ή καλή γι’ αυτόν..» ανέφερε η Σμαράγδα Καρύδη.

Ενώ σε άλλο σημείο παραδέχτηκε: «Ο έρωτας είχε πολύ σημαντική θέση στη ζωή μου πάντα. Έχω νιώσει ότι έχω κάνει πίσω πράγματα άλλα, γιατί είχε προτεραιότητα να είμαι με τον άνθρωπο αυτόν. Τότε άξιζε. Τώρα εκ των υστέρων είναι και άσκοπο να σκέφτεσαι ότι ίσως δεν άξιζε… Έχω αφήσει και δουλειά για έναν έρωτα».

Αυτή την περίοδο, η Σμαράγδα Καρύδη μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα σε τηλεοπτικά γυρίσματα, θεατρικές προετοιμασίες και στιγμές προσωπικής χαλάρωσης, έχοντας μπει σε μια νέα και δημιουργική φάση της ζωής της.