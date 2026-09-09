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Η Πενέλοπε Κρουζ ξέσπασε σε λυγμούς και φίλησε τον Χαβιέ Μπαρδέμ μετά από 15,5 λεπτά αποθέωσης στη Βενετία

Το ζευγάρι πρωταγωνιστεί στο «Bunker» που απέσπασε μέχρι στιγμής τη θερμότερη υποδοχή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 2026
Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ
Πενέλοπε Κρουζ και Χαβιέ Μπαρδέμ / REUTERS / Yves Herman
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Σε κλάματα ξέσπασε η Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ Βενετίας, κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου χειροκροτήματος στην πρεμιέρα της ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Χαβιέ Μπαρδέμ.

Το κοινό της Βενετίας χειροκροτούσε επί 15,5 λεπτά το «Bunker», τη νέα ταινία του Φλοριάν Ζελέρ στην οποία το ζευγάρι υποδύεται ένα παντρεμένο ζευγάρι που βρίσκεται σε κρίση. Η Πενέλοπε Κρουζ ξέσπασε σε λυγμούς και φίλησε τον Χαβιέ Μπαρδέμ.

Το χειροκρότημα στην πρεμιέρα της Τρίτης (08.09.2026) ήταν το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής στο φετινό φεστιβάλ. Καθώς περνούσε το 10λεπτό, η Κρουζ ευχαριστούσε το κοινό εμφανώς συγκινημένη, ενώ λίγο αργότερα αγκάλιασε και φίλησε τον Μπαρδέμ.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από την αντίδραση της Πενέλοπε Κρουζ, φαίνεται να σχηματίζει με τα χείλη της τη λέξη «ευχαριστώ», ενώ στη συνέχεια σταμάτησε για να σφίξει το χέρι ενός θαυμαστή που βρισκόταν πίσω της.

Στη συνέχεια, εκτυλίχθηκε μία έντονα συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή, καθώς η Πενέλοπε Κρουζ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αγκαλιάζοντας και φιλώντας τον Μπαρδέμ.

Πενέλοπε Κρουζ
Φωτιά στα κόκκινα η Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ Βενετίας / REUTERS / Yara Nardi

Στο «Bunker», ο Μπαρδέμ υποδύεται τον Μιγκέλ, έναν επιτυχημένο Ισπανό αρχιτέκτονα που ζει στο Λονδίνο με τη σύζυγό του Σοφία, την οποία υποδύεται η Κρουζ, και τα παιδιά τους. Η ισορροπία του γάμου τους αρχίζει να διαλύεται όταν εκείνος αναλαμβάνει να κατασκευάσει ένα πολυτελές καταφύγιο για έναν δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Ντέινο.

Ο Φλοριάν Ζελέρ έγραψε τους δύο κεντρικούς ρόλους έχοντας εξαρχής στο μυαλό του την Κρουζ και τον Μπαρδέμ.

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