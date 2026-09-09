Η Πενέλοπε Κρουζ ξέσπασε σε λυγμούς και φίλησε τον Χαβιέ Μπαρδέμ μετά από 15,5 λεπτά αποθέωσης στη Βενετία

Σε κλάματα ξέσπασε η Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ Βενετίας, κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου χειροκροτήματος στην πρεμιέρα της ταινίας, στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με τον Χαβιέ Μπαρδέμ.

Το κοινό της Βενετίας χειροκροτούσε επί 15,5 λεπτά το «Bunker», τη νέα ταινία του Φλοριάν Ζελέρ στην οποία το ζευγάρι υποδύεται ένα παντρεμένο ζευγάρι που βρίσκεται σε κρίση. Η Πενέλοπε Κρουζ ξέσπασε σε λυγμούς και φίλησε τον Χαβιέ Μπαρδέμ.

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Το χειροκρότημα στην πρεμιέρα της Τρίτης (08.09.2026) ήταν το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής στο φετινό φεστιβάλ. Καθώς περνούσε το 10λεπτό, η Κρουζ ευχαριστούσε το κοινό εμφανώς συγκινημένη, ενώ λίγο αργότερα αγκάλιασε και φίλησε τον Μπαρδέμ.

Penélope Cruz broke out into uncontrollable sobs as she kissed her husband and co-star Javier Bardem during the incredibly long 15.5-minute standing ovation at the premiere of “Bunker” at the #VeniceFilmFestival.https://t.co/D0OzKlxFjC pic.twitter.com/2TB0rM6WpQ — Variety (@Variety) September 8, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media από την αντίδραση της Πενέλοπε Κρουζ, φαίνεται να σχηματίζει με τα χείλη της τη λέξη «ευχαριστώ», ενώ στη συνέχεια σταμάτησε για να σφίξει το χέρι ενός θαυμαστή που βρισκόταν πίσω της.

Στη συνέχεια, εκτυλίχθηκε μία έντονα συγκινησιακά φορτισμένη στιγμή, καθώς η Πενέλοπε Κρουζ δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αγκαλιάζοντας και φιλώντας τον Μπαρδέμ.

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Φωτιά στα κόκκινα η Πενέλοπε Κρουζ στο Φεστιβάλ Βενετίας / REUTERS / Yara Nardi

Στο «Bunker», ο Μπαρδέμ υποδύεται τον Μιγκέλ, έναν επιτυχημένο Ισπανό αρχιτέκτονα που ζει στο Λονδίνο με τη σύζυγό του Σοφία, την οποία υποδύεται η Κρουζ, και τα παιδιά τους. Η ισορροπία του γάμου τους αρχίζει να διαλύεται όταν εκείνος αναλαμβάνει να κατασκευάσει ένα πολυτελές καταφύγιο για έναν δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, τον οποίο υποδύεται ο Πολ Ντέινο.

Mostra de Venise: le couple Javier Bardem et Penélope Cruz sur le tapis rouge du film "Bunker" de Florian Zeller#BFM2 pic.twitter.com/HJNZmb7iua — BFM (@BFMTV) September 8, 2026

Ο Φλοριάν Ζελέρ έγραψε τους δύο κεντρικούς ρόλους έχοντας εξαρχής στο μυαλό του την Κρουζ και τον Μπαρδέμ.