Glastonbury 2027: Για πρώτη φορά πάνω από 400 λίρες το εισιτήριο – Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες προπώλησης

Μετά την απαραίτητη φετινή παύση, η καρδιά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ετοιμάζεται να χτυπήσει ξανά στο Σόμερσετ. Το θρυλικό Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι (Glastonbury) επιστρέφει δυναμικά από τις 23 έως τις 27 Ιουνίου 2027, με τα πρώτα στοιχεία για την προπώληση των εισιτηρίων να πυροδοτούν ήδη το ενδιαφέρον εκατομμυρίων θαυμαστών.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, το κόστος εισόδου σπάει το φράγμα των 400 λιρών. Η τελική τιμή διαμορφώνεται στις 408 λίρες (συμπεριλαμβανομένου του τέλους κράτησης £5), καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με τις 378,50 λίρες της διοργάνωσης του 2025. Σύμφωνα με τον Guardian, η μάχη για ένα από τα περιζήτητα χαρτάκια θα ξεκινήσει επίσημα το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, το απόγευμα της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου θα διατεθούν τα συνδυαστικά πακέτα εισιτηρίου και μεταφοράς με λεωφορεία, πρωτοβουλία που ενθαρρύνει τις φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις.

Αν και το Φεστιβάλ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τα κεντρικά ονόματα του 2027, εδώ και μήνες φημολογείται η συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων όπως των Χάρι Στάιλς, Fontaines D.C., Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Τέιλορ Σουίφτ.

Στον αντίποδα η διοργανώτρια του Φεστιβάλ Έμιλι Ίβις, καλεσμένη στην εκπομπή The Media Show του BBC Radio 4 διέψευσε τις φήμες για πιθανή εμφάνιση της Μαντόνα, λέγοντας: «Όχι, σίγουρα δεν είναι η Μαντόνα, σας το εγγυώμαι. Έχουμε όμως κλείσει τρεις [άλλους] κύριους καλλιτέχνες και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, όλα εξελίσσονται εξαιρετικά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι το 2025, επικεφαλής ήταν οι 1975, ο Νιλ Γιανγκ και η Ολίβια Ροντρίγκο.

Η επιστροφή του φεστιβάλ συμπίπτει με μια εμβληματική στιγμή για τον ιδρυτή του, Μάικλ Ίβις, ο οποίος έκλεισε τα 90 του χρόνια. Αναπολώντας την πορεία από το 1970, όταν το Glastonbury δεν ήταν παρά μια απλή συγκέντρωση στη φάρμα του, ο Ίβις δήλωσε στο BBC: «Ήταν μια μεγάλη διαδρομή γεμάτη ενθουσιασμό. Ήμουν πάντα σε πόλεμο με το δημοτικό συμβούλιο, το χωριό, τους τοπικούς δικαστές και την αστυνομία. Τελικά όλα πήγαν καλά. Η μάχη ήταν αυτή που το έκανε να πετύχει, σίγουρα άξιζε τον κόπο».