Η Μαρία Κανελλοπούλου μετά τον τραυματισμό της σε τροχαίο: «Δεν είναι από αγένεια, είναι από ανημποριά»

Η Μαρία Κανελλοπούλου αισθάνθηκε την ανάγκη να «απολογηθεί» σε όλους εκείνους που της ευχήθηκαν περαστικά μετά τον τραυματισμό της σε τροχαίο, χωρίς εκείνη να τους απαντήσει. Όπως έγραψε σε ανάρτησή της στο facebook, η αδυναμία της να απαντήσει σε όλα τα μηνύματα «δεν είναι από αγένεια, αλλά από ανημπόρια», λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της.

Η Μαρία Κανελλοπούλου τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη, όταν το αυτοκίνητό της, κατέληξε προ ημερών σε τοίχο. Αφού έγινε γνωστό το τροχαίο ατύχημα, θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο για τις ευχές που της έστειλε και να μιλήσει με ειλικρίνεια για τις δύσκολες μέρες που πέρασε, στην προσπάθειά της να επανέλθει.

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Η ηθοποιός έγραψε: «Συγγνώμη που δεν απαντώ στα υπέροχα μηνύματά σας. Δεν είναι από αγένεια, είναι από ανημπόρια», θέλοντας να εξηγήσει ότι οι πόνοι και η κατάστασή της την εμποδίζουν να επικοινωνήσει όπως θα ήθελε.

Σύμφωνα με ανθρώπους από το στενό της περιβάλλον, η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο. Ωστόσο, βρίσκεται σε φάση ανάρρωσης, πονάει ακόμη αρκετά και χρειάζεται απόλυτη ξεκούραση.

Ο μουσικός και νομικός Βαγγέλης Γέττος δημοσίευσε προ ημερών ένα κείμενο, υπογραμμίζοντας ότι η Μαρία Κανελλοπούλου δεν κινδυνεύει. «Η Μαρία μου. Η δεύτερη μαμά μου. Η δασκάλα μου. Δοκιμάζεται. Επειδή όμως είναι πιο σκληρό καρύδι απ’ ό,τι νομίζει, της θυμίζω αυτή τη φωτογραφία: η κατάθεσή της στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Βράχος. Με την καλοσύνη και το κουράγιο χαραγμένα σε κάθε πόρο του προσώπου της. Όλη η οικογένεια, η ομάδα, οι φίλοι της, της στέλνουμε από παντού δύναμη. Θα το ξεπεράσει κι αυτό γιατί τη χρειαζόμαστε. Υ.Γ.: Δεν κινδυνεύει», έγραψε στην ανάρτησή του στο Facebook.