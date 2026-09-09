Μπέσσυ Αργυράκη: Κάποια στιγμή, είδα ένα βίντεο της κόρης μου στο Youtube και έμεινα με το στόμα ανοιχτό

Η Μπέσσυ Αργυράκη βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (09-09-2026) καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο πότε και πώς σταμάτησε να πιέζει τα παιδιά της να κάνουν οικογένεια. Η τραγουδίστρια αναθεώρησε πολλά, όταν είδε βίντεο που είχε ανεβάσει η κόρη της στο Youtube. Συνειδητοποίησε πόσο προβληματικές είναι ορισμένες σχέσεις και καταστάσεις.

«Σταμάτησα να πιέζω τα παιδιά μου να κάνουν οικογένεια, γιατί σκέφτηκα ότι αν δεν βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο πώς θα κάνουν οικογένεια; Κάποια στιγμή είδα και ένα βίντεο της κόρης μου στο Youtube με τίτλο “Εξηγώ στη μαμά μου γιατί δεν παντρεύομαι” και εκεί ήταν η πρώτη φορά που δεν μίλησα καθόλου, έμεινα με το στόμα ανοιχτό», είπε αρχικά η Μπέσσυ Αργυράκη.

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Και συμπλήρωσε: «Το πιο τρελό που είχα ακούσει σε αυτό το βίντεο ήταν ότι είχε κάνει μια πολύ όμορφη σχέση με έναν άνθρωπο που είχε ξεχάσει να της πει ότι ήταν παντρεμένος. Οι σχέσεις των ανθρώπων σήμερα είναι προβληματικές» πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

Η κόρη της Μπέσσυς Αργυράκη είναι η Εβελίνα Νικόλιζα. Έχει συμμετάσχει σε γνωστές τηλεοπτικές εκπομπές και είναι εξαιρετικά δημοφιλής στο διαδίκτυο, δημιουργώντας χιουμοριστικό και καθημερινό περιεχόμενο για τους χιλιάδες ακολούθους της.

Όταν η συζήτηση έφτασε στο τι θεωρεί πως βρίσκεται πίσω από τη μακροχρόνια σχέση της με τον Λευτέρη Νικόλιζα, η Μπέσσυ Αργυράκη εξήγησε: «Ότι εκείνος έχει άλλα ενδιαφέροντα, εγώ άλλα, και σμίγουμε και έχουμε κάτι να πούμε. Και ότι θαυμάζουμε ο ένας τον άλλον, έχουμε πνευματική επικοινωνία και έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, που είναι τα παιδιά μας».