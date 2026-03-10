H Κέλλυ Βρανάκη στο νοσοκομείο: «Οι δύσκολες μέρες μας κάνουν πιο δυνατούς» – Η φωτογραφία και το μήνυμα που έστειλε

Ένα πρόβλημα υγείας αντιμετώπιζε η Κέλλυ Βρανάκη και χρειάστηκε να μπει στο νοσοκομείο για να κάνει μία χειρουργική επέμβαση ρουτίνας.

Η νεαρή δημοσιογράφος της εκπομπής «EurovisionGR» ανέβασε την Τρίτη (10.03.2026) δύο φωτογραφίες στο Instagram και αναφέρθηκε στην περιπέτειά της. Μάλιστα, η Κέλλυ Βρανάκη τόνισε ότι αισθάνεται τυχερός άνθρωπος.

«Οι δύσκολες μέρες μας κάνουν πιο δυνατούς. Ξέρω ότι εδώ στα social media μοιραζόμαστε τις ευχάριστες στιγμές, ταξίδια, βόλτες, δουλειά. Πολλές φορές και με χαμόγελα που δεν είναι αληθινά.

Το χαμόγελο αυτό όμως σε αυτή την φωτογραφία είναι αληθινό, γιατί ακόμα και μέσα από ένα χειρουργείο ρουτίνας, μπορείς να καταλάβεις πόσο τυχερός άνθρωπος είσαι για όλα αυτά που έχεις και όσο κλισέ και αν ακούγεται τίποτα δεν είναι δεδομένο μέχρι να το χάσεις.

Σαν αυτή την πρώτη γουλιά νερό μετά από κοντά στις 16 ώρες που έχεις πιες, σου φαίνεται σαν το πιο νόστιμο πράγμα που έχεις γευτεί ποτέ.

Έτσι ακριβώς συμβαίνουν όλα..

Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τους νοσηλευτές και τους γιατρούς της κλινικής Θεραπιστ, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν λειτούργημα. Αξίζουν το απεριόριστο σεβασμό μας.

A post shared by Kelly Vranaki (@story_kelling)

Σας ευχαριστώ και εσάς πολύ πολύ για τα άπειρα μηνύματα που μου έχετε στείλει από εχθές. Θα επανέλθω άμεσα δριμύτερη», έγραψε στην ανάρτησή της η Κέλλυ Βρανάκη.