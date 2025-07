H Kylie Minogue μάγεψε το ελληνικό κοινό με ένα εντυπωσικό σόου στην Πλατεία Νερού

Ενα συγκλονιστικό σόου χάρισε στο ελληνικό κοινό η Κάιλι Μινόνγκ το βράδυ της Παρασκευής (18.07.2025) στο Release Athens στην Πλατεία Νερού με τη μεγάλη της συναυλία.

Η Κάιλι Μινόνγκ ξεσήκωσε τον κόσμο που έχει κατακλύσει την Πλατεία Νερού ερμηνεύοντας όλες τις μεγάλες επιτυχίες της που την έκαναν διάσημη σε όλο τον κόσμο.

Η τραγουδίστρια χάρισε στο κοινό της Αθήνας μια βραδιά γεμάτη χορό, αναμνήσεις και μουσική.

Μάλιστα ευχαρίστησε τον κόσμο για την συγκλονιστική του παρουσία λέγοντας «ευχαριστώ» στα ελληνικά και αποθεώθηκε.

Η Κάιλι Μινόγκ ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα «Can’t Get You Out of my Head», «Slow», «Confide in Me» και «All The Lovers», κομμάτια από τα πρώτα της καλλιτεχνικά βήματα αλλά και μερικά hits από το νέο της δίσκο «Tension».

Η βραδιά ξεκίνησε με το κορυφαίο DJ και παραγωγό, Αντώνη Δημητριάδη ο οποίος ανέλαβε το ζέσταμα με το κατάλληλο set προετοιμάζοντας για όσα θα ακολουθούσαν.

Στη σκηνή εμφανίστηκε η Loreen, η… βασίλισσα της Eurovision η οποία καταχειροκροτήθηκε για την εμφάνισή της.

Σε δηλώσεις της στο Mega λίγες ώρες πριν ανέβει στη σκηνή η Κάιλι Μινόγκ εξέφρασε την αγάπη της για την Ελλάδα.

«Μου αρέσουν το φαγητό, η θάλασσα, ο καιρός, αλλά για μένα αυτό που ξεχωρίζει είναι οι άνθρωποι εδώ, η ανοιχτή καρδιά, οι καλές στιγμές, η πολύ, πολύ φιλόξενη ατμόσφαιρα και ότι με κάνετε να νιώθω σαν να είμαι στο σπίτι μου».